¡Ö¥×¥ê¥Á¥ã¤Î°áÁõ¤ÏÅö½é¡¢Çò°á¤Ç¤·¤¿¡×26Ç¯¤Ö¤ê¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¥­¥ã¥éÈëÅÁ¡×

昨今「対戦格闘ゲーム」が、ストリーマーの配信、eスポーツの盛り上がり、プロゲーマーの活躍などで一大ムーブメントとなっている。

’90年代から対戦格闘ゲームを盛り上げ、支え続けてきたSNKは1991年から始まる由緒正しい歴史を持つ人気作品『餓狼伝説』シリーズの正統後継作品として、1999年に発売された『餓狼-MARK OF THE WOLVES-』から26年ぶりに、シリーズ新作をこの4月に発売し、業界に新しい風を呼び込んだ。

その新作『餓狼伝説 City of the Wolves』のゲーム部分全体を統括するゲームディレクター・近谷駿斗(こんや・はやと)氏と、ビジュアル面を統括するアートディレクター・山本哲也(やまもと・てつや)氏に、このゲームがいかにして作られたか、細かい秘密も含めて尋ねた。

カインとグラント「どっちかの弟子に…」

――全体の統括を担当されている近谷さんにまずお尋ねしたいのですが、『餓狼伝説』シリーズとの出会いは、多数ある作品のなかでどれだったのでしょう?

近谷「僕は30歳なので、第1作目が出た1991年にはまだこの世におらず(笑)。ソニーさんが出していた携帯機PS Vita版で出た、『餓狼伝説 City of the Wolves』の前作にあたる『餓狼-MARK OF THE WOLVES-』で初めて『餓狼伝説』シリーズに触れました。かっこいいキャラクターが出てる、かっこいいゲームだなぁ、と思って買いました」

――ビジュアル面での世界観の構築、キャラクターも含めて、アートディレクション全般を担当されている山本さんは?

山本「私は初代からです。本屋の前にゲーム機が置いてあって、塾の帰りにやってました。その後ずっと『餓狼伝説2』『餓狼伝説SPECIAL』……とシリーズを追いかけていきました」

―――思い入れのあるキャラクターは誰になりますか。

近谷「やはりVitaでプレイしていた時に、かっこいいなあ、と思った、『餓狼-MARK OF THE WOLVES-』の主人公、ロック・ハワードですね」

山本「僕は、初代からの主人公、テリー・ボガードがやっぱり一番です。その次が『餓狼伝説SPECIAL』でプレイヤーキャラになったダック・キング。超必殺技の見た目のかっこよさと、コマンドの難しさにインパクトがあって思い入れがあります」

――昔からのキャラに人気がありますが、新作からの登場キャラについてもお尋ねしたいのですが。

近谷「新キャラの爛椒奪ス瓩鉢爛廛螢船祗瓩蓮⊆分が手掛けたというのもあり、だいぶ思い入れがあります」

――新キャラは、どうやって作っていったのでしょう?

近谷「関係性から考えました。“前作のラスボスであるカインと、中ボスのグラントに関係がある”というアイデアがあり、どういうつながりがあるのかを考えました。

もともと暗殺者で人間としての自己がなかった若者が“カインとグラントに徹底的に打ちのめされ、追いかけ、彼らから学ぶ中で自分を問い直し、成長していく”という設定にしました。どちらかの弟子にしようと考え、『どっちかといえばグラントかな?』と思ってグラントの技を使うようにしました。

プリチャは初代からいた“ムエタイ使いの陽気なキャラ、ジョー・ヒガシの弟子”というアイデアがあり、ジョーは勢いで行動しがちな天真爛漫な男性だったので、彼とは正反対のキャラにしようと考えました。ジョーが直感型なのでプリチャは冷静で論を立てる理論派の女性にしました」

山本「プリチャはビジュアル面からは“現代的なかわいさを出したい”というのがありまして、髪をピンク色にするなど苦心しました。エフェクトもピンク系に統一されていて、動きもキュートな感じになっていて、動かしてみても楽しいキャラになっていると思います」

アンディ・ボガードと不知火舞の恋の行方

――前作の『餓狼-MARK OF THE WOLVES-』はストーリーが途中で終わっています。それから26年、どうやって物語を継いでいこうと思いましたか?

近谷「当時を知っている人が社内に結構多く残っていたので、“前作の後、どうなるはずだったのか”という資料があり、話が聞けたのは助かりましたね。

まず、前作のストーリーを全体で俯瞰(ふかん)して見て、その上で格闘ゲームのストーリーは、ひとりひとり別の展開をするパラレルワールドみたいなものになるので、それぞれのキャラに物語の答えを出していこうと考えました。

例えば、前作から登場している牴臈甅瓩鉢爐曚燭覘瓩老史紊琶雑な関係性があるのですが、それがどうなっていくのかなどは気になるところだと思うんで、そういうところはまずちゃんと回収しようと。色んな人とやり取りしながら、練っていきました」

――レガシーを知っている方から受け継いで、ネクストジェネレーションとして作っていったと。

近谷「そうですね。僕は26年前は4歳でしたが、やはり26年待っていらっしゃる方の気持ちは痛いほど伝わってきており、わかるんです。それにはしっかり応えていきたいなと」

――俺はこうしたい! みたいな自我はなかったんでしょうか。

近谷「新キャラについてだけですね。他は、待ってる方々に対してちゃんとしたアンサーを届ける――そのほうが正しくて楽しいと思いました」

――ちゃんとしたアンサー、というのは具体的にはどの部分が?

近谷「例えば“ヒロインの一人である不知火舞が主人公の一人でテリーの弟のアンディ・ボガードを好きになって、ずっと追いかけている”というのが、ウチの別シリーズの『THE KING OF FIGHTERS』も通じて、長い間続いてきました。

待っているファンの方々からすれば、“何年待たせてんねん”というのがあると思うのですが、同時に“このままの距離を維持するのがベストなのかも”と思ったりもしました。昔から続いてきたキャラクターの関係性をどうするか、というのはすごくプレッシャーを感じた部分です」

――山本さんがプレッシャーを感じた部分は?

山本「アートディレクター初挑戦、というのがまず大きいです(笑)。作品としては、全体的なビジュアルをどういうコンセプトで見せればいいのか? ということにさまざまな考えがあって、結果、アメコミ調と現在の日本のアニメ調をバランスよくミックスさせるということになったのですが、すごく苦労しました」

――前作から受け継がれた要素でいえば、主人公のロックが親代わり、兄代わりであるテリーの技を使ったり、北斗丸がアンディと不知火舞の技を使ったりします。どういう経緯でそうなったのでしょう?

近谷「旧来のキャラに新しい要素を加えるとき、キャラクターの立場になって考えてみたら“新技を身につけようとするなら、教わっている人、近しい人の技を使うんじゃないか?”と思い至ったんです。ロックがテリーの超必殺技、ほたるが兄の技を使ったり、北斗丸が師匠たちの技を使うのはそういうところからです」

――対戦バランスはどのように考えましたか?

近谷「格闘ゲームは長い歴史を持っているので、基本的に守らないといけないルールみたいなものがあります。例えば、ガード方向に入れたままで技がワンボタンで出せる、というような操作はゲームバランスを壊しがちなんですね。そういう基礎的ルールはしっかり守りつつ、細かいところまでがんばりました(笑)」

――山本さんは、レガシーをどうネクストに繋げていこうと考えましたか?

山本「歴史がある“ドット絵の動き”というものがありますから、それを現在の最新ゲームマシンで改めて新しく表現するというところで、皆さんが知っている、かっこいいと認知されているシルエットは再現しつつ、いま見ても映える動きを作るということにすごく注力しました」

――キャラデザインについて、シリーズに登場経験のあるキャラの多くは、前作から大きく変わっていませんよね。

山本「そうですね。“26年ぶりに出るとはいえ、大幅には変えない”というコンセプトで作っていきました」

――そのコンセプトが決まる試行錯誤の過程で“大胆に変えよう”とはならなかったのですか?

山本「ありました。リアル寄りにしようということなどありましたが、試作してみたらやっぱり違うなと(笑)」

――初登場のキャラはどうやって餓狼伝説の世界観に落とし込もうと?

山本「例えばプリチャに関しては、最初は白衣を着ていたりして、もっと要素が盛り盛りだったのですが、“詰め込み過ぎかな”とシンプルにしました。で、ジョーの弟子というところを活かしつつ、ムエタイパンツで、かわいい感じのシルエットになればと。

ボックスのほうに関しては、初期のコンセプトからちょっとダークヒーローっぽい感じ、というのがあったので、ちょっと悪くて、強そう。という部分を大事にして作っていきました。あと、坊主キャラがいなかったので、坊主がいいかなと」

ほたるの大技「天翔乱姫」のポーズ変更

――ヒロイン・不知火舞を、伝統のくのいち装束から革ジャン&革パン姿にしたのは?

近谷「『餓狼伝説』シリーズは作中の時間も結構経過しているので、成長じゃないですが“イメージは変えた”というのは出したかった。 不知火舞の弟子の北斗丸もそうです。結構、大胆にイメージを変えています。

餓狼のキャラはウチのもうひとつの看板的存在の『THE KING OF FIGHTERS』シリーズにも出演しますが、そちらはお祭り的なゲームなので、時間経過の表現が難しい。本筋だからできたことだと思っています」

――26年ぶりの新作でしたが“これは守らなければいけない”という部分はどこでしたか?

山本「例えば主人公の一人、テリーのイメージって、皆さんの中に共通したものがあると思うんですよね。そういう昔からいるキャラに関しては、新しいものより、前からあったものをいかに新しい形で見せられるか、 ということを考えました」

――細かいですが、ファンが昔から話題にしていた清純派ヒロイン・ほたるの超必殺技・天翔乱姫の技の終わり際のポーズが変わっています。これに関しては?

近谷「ああ……いろんな意見があったのですが、結局、“変えよう”と。“そこだけが切り取られて話題になるのもどうか”など、さまざまな考えがありました」

――前作から受け継がれている“残りの体力が体力ゲージの決められた場所に達したときにキャラクターの戦闘能力が上がる”システムがあります。前作ではT.O.P.瓩箸いΕ轡好謄猝召覆里、ほぼ同じシステムながらS.P.G.瓩般松里変わっています、この理由は?

近谷「T.O.P.瓩箸いΔ里爛織ティカル・オフェンシブ・パワー瓩領だったんですね。これが和製英語だと言われまして、爛札譽ティブ・ポテンシャル・ギア瓩猫S.P.G.瓩箸靴董∪こΔ暴个靴討眥未犬觚斥佞鵬称しました」

――逆に“ここは変えよう”と思ったところはどこでしょう?

近谷「ここ数年、格ゲーシーンは大きく変わってきています。だから、“前作通りのイメージで遊べるよ”では時代に合わない。それではだめだよねという思いはありました。時代に合わせつつ、餓狼らしい派手さやかっこよさは受け継ぐ。そこは意識しました。

1人用モードに力を入れたり、対戦初心者や“対人戦はまだ怖い”という人のために“CLONE”というCPUの対戦相手を人間のデータから作ったりもしました。スタッフのCLONEも何人かおり、“僕”もいます(笑)。人間のような動きをするAIのファイターと戦えたり、いろいろな遊び方をしてもらたらいいな、と思っています」

――eスポーツについての取り組みもお尋ねします。『ストリートファイター6』『鉄拳8』といった2年ほど前に出て、盛り上がりを見せているタイトルに“今さら入れないな”と思っている人でも『餓狼伝説 City of the Wolves』なら皆一斉にスタートラインに立てます。eスポーツの世界に本格的に取り組もう、と考えている人は、相当数いると思います。

近谷「開発の僕らが語るべき話ではないので話しづらいのですが、大会の規模、大会の賞金のバックアップも、すごく考えられているとは聞いています。僕らとしては、追加ダウンロードコンテンツ、追加キャラをどんどん出していきたいと考えていますし、会社からも“餓狼の人気キャラはほとんど出したい”というアナウンスが公式にされています。

大会が盛り上がるようなキャラクターを作れたら、とは思っています。具体的な施策としては、さまざまなイベントに『餓狼伝説 City of the Wolves』が出展され、SNKが主催する大規模世界大会『SWC(SNK World Championship)2025』の正式種目となり、大会賞金150万ドル(約2億1000万円)と発表されました。こちらも予選のスケジュールが今後、次々に出ますので、公式サイト、SNSなどからご注目いただけたら」

――最後に、このゲームをプレイしている人へのメッセージをお願いします。

近谷「設定やセリフ、物語を一生懸命皆で作りましたので、そういうところをSNSに書いていただいたりしたらとても嬉しいです」

山本「私は、配信してもらったものを見るのが楽しみです。ぱっと見てかっこいい、という動きになるようがんばりましたので、こちらが想定していないすごい動きを見せてくれることを楽しみにしています」

古い歴史を持つ、新しい格闘ゲームが、eスポーツの新しい時代を始めようとしている。この世界に興味があるなら、挑戦してみるのはいかがだろうか。