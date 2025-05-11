¡Ö¥×¥ê¥Á¥ã¤Î°áÁõ¤ÏÅö½é¡¢Çò°á¤Ç¤·¤¿¡×26Ç¯¤Ö¤ê¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¥¥ã¥éÈëÅÁ¡×
ºòº£¡ÖÂÐÀï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡×¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤ÎÇÛ¿®¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç90Ç¯Âå¤«¤éÂÐÀï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿SNK¤Ï1991Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ³½ïÀµ¤·¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀµÅý¸å·ÑºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø²îÏµ-MARK OF THE WOLVES-¡Ù¤«¤é26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤ò¤³¤Î£´·î¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¶È³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¿·ºî¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¤Î¥²¡¼¥àÉôÊ¬Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¶áÃ«½ÙÅÍ¡Ê¤³¤ó¤ä¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë»á¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦»³ËÜÅ¯Ìé¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡Ë»á¤Ë¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤«¡¢ºÙ¤«¤¤ÈëÌ©¤â´Þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¥«¥¤¥ó¤È¥°¥é¥ó¥È¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤ÎÄï»Ò¤Ë¡Ä¡×
¡½¡½Á´ÂÎ¤ÎÅý³ç¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶áÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Â¿¿ô¤¢¤ëºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶áÃ«¡ÖËÍ¤Ï30ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âè£±ºîÌÜ¤¬½Ð¤¿1991Ç¯¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥½¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓµ¡PS VitaÈÇ¤Ç½Ð¤¿¡¢¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¤ÎÁ°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø²îÏµ-MARK OF THE WOLVES-¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¹½ÃÛ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡©
»³ËÜ¡Ö»ä¤Ï½éÂå¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜ²°¤ÎÁ°¤Ë¥²¡¼¥àµ¡¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Î¤Îµ¢¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤º¤Ã¤È¡Ø²îÏµÅÁÀâ£²¡Ù¡Ø²îÏµÅÁÀâSPECIAL¡Ù¡Ä¡Ä¤È¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡½»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶áÃ«¡Ö¤ä¤Ï¤êVita¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡¢¡Ø²îÏµ-MARK OF THE WOLVES-¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×
»³ËÜ¡ÖËÍ¤Ï¡¢½éÂå¤«¤é¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥É¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤¬¡Ø²îÏµÅÁÀâSPECIAL¡Ù¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Ã¥¯¡¦¥¥ó¥°¡£Ä¶É¬»¦µ»¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤È¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÀÎ¤«¤é¤Î¥¥ã¥é¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·ºî¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¶áÃ«¡Ö¿·¥¥ã¥é¤Îà¥Ü¥Ã¥¯¥¹á¤Èà¥×¥ê¥Á¥ãá¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤À¤¤¤Ö»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿·¥¥ã¥é¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶áÃ«¡Ö´Ø·¸À¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÁ°ºî¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ó¤È¡¢Ãæ¥Ü¥¹¤Î¥°¥é¥ó¥È¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È°Å»¦¼Ô¤Ç¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¡È¥«¥¤¥ó¤È¥°¥é¥ó¥È¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Èà¤é¤«¤é³Ø¤ÖÃæ¤Ç¼«Ê¬¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤ÎÄï»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¡Ø¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥°¥é¥ó¥È¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥È¤Îµ»¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥Á¥ã¤Ï½éÂå¤«¤é¤¤¤¿¡È¥à¥¨¥¿¥¤»È¤¤¤ÎÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ò¥¬¥·¤ÎÄï»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¤ÏÀª¤¤¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¬¤Á¤ÊÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¤¬Ä¾´¶·¿¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ê¥Á¥ã¤ÏÎäÀÅ¤ÇÏÀ¤òÎ©¤Æ¤ëÍýÏÀÇÉ¤Î½÷À¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»³ËÜ¡Ö¥×¥ê¥Á¥ã¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤«¤é¤Ï¡È¸½ÂåÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤â¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°¤¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ü¥¬¡¼¥É¤ÈÉÔÃÎ²ÐÉñ¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý
¡½¡½Á°ºî¤Î¡Ø²îÏµ-MARK OF THE WOLVES-¡Ù¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÅÓÃæ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é26Ç¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶áÃ«¡ÖÅö»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼ÒÆâ¤Ë·ë¹½Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÁ°ºî¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Þ¤º¡¢Á°ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ´ÂÎ¤ÇÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤êÊÌ¤ÎÅ¸³«¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤ËÊª¸ì¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á°ºî¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëà²çÅáá¤Èà¤Û¤¿¤ëá¤Ï·»Ëå¤ÇÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤É¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤º¤Á¤ã¤ó¤È²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥ì¥¬¥·¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£
¶áÃ«¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï26Ç¯Á°¤Ï£´ºÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê26Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡½¡½²¶¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«²æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÃ«¡Ö¿·¥¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ï¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥µ¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡½¡½¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥µ¡¼¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¡©
¶áÃ«¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÉÔÃÎ²ÐÉñ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¤Ç¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄï¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ü¥¬¡¼¥É¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¦¥Á¤ÎÊÌ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØTHE KING OF FIGHTERS¡Ù¤âÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹¤¤´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È²¿Ç¯ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤ó¤Í¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ÷Î¥¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤â¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©
»³ËÜ¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼½éÄ©Àï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ºÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥³¥ßÄ´¤È¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÄ´¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Á°ºî¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬¿ÆÂå¤ï¤ê¡¢·»Âå¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ê¡¼¤Îµ»¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÌÅÍ´Ý¤¬¥¢¥ó¥Ç¥£¤ÈÉÔÃÎ²ÐÉñ¤Îµ»¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶áÃ«¡ÖµìÍè¤Î¥¥ã¥é¤Ë¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡È¿·µ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¶á¤·¤¤¿Í¤Îµ»¤ò»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¤¬¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄ¶É¬»¦µ»¡¢¤Û¤¿¤ë¤¬·»¤Îµ»¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÌÅÍ´Ý¤¬»Õ¾¢¤¿¤Á¤Îµ»¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÂÐÀï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶áÃ«¡Ö³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¬¡¼¥ÉÊý¸þ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Çµ»¤¬¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ç½Ð¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁàºî¤Ï¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²õ¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ðÁÃÅª¥ë¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¤É¤¦¥Í¥¯¥¹¥È¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡È¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÆ°¤¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸½ºß¤ÎºÇ¿·¥²¡¼¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç²þ¤á¤Æ¿·¤·¤¯É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Þ¸«¤Æ¤â±Ç¤¨¤ëÆ°¤¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯ÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÉý¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·è¤Þ¤ë»î¹Ôºø¸í¤Î²áÄø¤Ç¡ÈÂçÃÀ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë´ó¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»îºî¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½½éÅÐ¾ì¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²îÏµÅÁÀâ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤â¤¦¤È¡©
»³ËÜ¡ÖÎã¤¨¤Ð¥×¥ê¥Á¥ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÇò°á¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ×ÁÇ¤¬À¹¤êÀ¹¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈµÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤«¤Ê¡É¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¤ÎÄï»Ò¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¯¤Æ¡¢¶¯¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Ë·¼ç¥¥ã¥é¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë·¼ç¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¤Û¤¿¤ë¤ÎÂçµ»¡ÖÅ·æÆÍðÉ±¡×¤Î¥Ý¡¼¥ºÊÑ¹¹
¡½¡½¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÉÔÃÎ²ÐÉñ¤ò¡¢ÅÁÅý¤Î¤¯¤Î¤¤¤ÁÁõÂ«¤«¤é³×¥¸¥ã¥ó¡õ³×¥Ñ¥ó»Ñ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¶áÃ«¡Ö¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºîÃæ¤Î»þ´Ö¤â·ë¹½·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤¨¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ ÉÔÃÎ²ÐÉñ¤ÎÄï»Ò¤ÎËÌÅÍ´Ý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¹½¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²îÏµ¤Î¥¥ã¥é¤Ï¥¦¥Á¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´ÇÈÄÅªÂ¸ºß¤Î¡ØTHE KING OF FIGHTERS¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¤ªº×¤êÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö·Ð²á¤ÎÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¡£ËÜ¶Ú¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤Ç¤·¤¿¤¬¡È¤³¤ì¤Ï¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡ÖÎã¤¨¤Ð¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÎ¤«¤é¤¤¤ë¥¥ã¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤è¤ê¡¢Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¿·¤·¤¤·Á¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢ ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºÙ¤«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀÎ¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿À¶½ãÇÉ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Û¤¿¤ë¤ÎÄ¶É¬»¦µ»¡¦Å·æÆÍðÉ±¤Îµ»¤Î½ª¤ï¤êºÝ¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
¶áÃ«¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢¡ÈÊÑ¤¨¤è¤¦¡É¤È¡£¡È¤½¤³¤À¤±¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤«¡É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Á°ºî¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È»Ä¤ê¤ÎÂÎÎÏ¤¬ÂÎÎÏ¥²¡¼¥¸¤Î·è¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ç¤ÏàT.O.P.á¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥àÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤¬¤éàS.P.G¡¥á¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤³¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¶áÃ«¡ÖàT.O.P.á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬à¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥Ñ¥ï¡¼á¤ÎÎ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢à¥»¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥®¥¢á¤ÇàS.P.G¡¥á¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÄÌ¤¸¤ë¸ÀÍÕ¤Ë²þ¾Î¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½µÕ¤Ë¡È¤³¤³¤ÏÊÑ¤¨¤è¤¦¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¶áÃ«¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³Ê¥²¡¼¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÈÁ°ºîÄÌ¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¡É¤Ç¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢²îÏµ¤é¤·¤¤ÇÉ¼ê¤µ¤ä¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ï¼õ¤±·Ñ¤°¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¿ÍÍÑ¥â¡¼¥É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÐÀï½é¿´¼Ô¤ä¡ÈÂÐ¿ÍÀï¤Ï¤Þ¤ÀÉÝ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈCLONE¡É¤È¤¤¤¦CPU¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò¿Í´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎCLONE¤â²¿¿Í¤«¤ª¤ê¡¢¡ÈËÍ¡É¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ëAI¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÈÀï¤¨¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ·¤ÓÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼£¶¡Ù¡ØÅ´·ý£¸¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿£²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Èº£¤µ¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¤Ê¤é³§°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÁêÅö¿ô¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÃ«¡Ö³«È¯¤ÎËÍ¤é¤¬¸ì¤ë¤Ù¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¡¢Âç²ñ¤Î¾Þ¶â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤â¡È²îÏµ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¸ø¼°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢SNK¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏÀ¤³¦Âç²ñ¡ØSWC¡ÊSNK World Championship¡Ë2025¡Ù¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¾Þ¶â150Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²²¯1000Ëü±ß¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÍ½Áª¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬º£¸å¡¢¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ê¤É¤«¤é¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÃ«¡ÖÀßÄê¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢Êª¸ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿³§¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òSNS¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»³ËÜ¡Ö»ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢¿·¤·¤¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤¬¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£