Adoが歌唱する『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』のオープニング主題歌「ゲゲゲの鬼太郎」が、5月16日(金)にリリースされることが決定した。AdoのイメージディレクターをつとめるORIHARAが今回のために描き下ろした鬼太郎とAdoのコラボジャケット写真も公開。「ゲゲゲの鬼太郎」は、名だたるアーティストが担当してきた往年の名曲。そんな歴史ある曲を、今回はAdoが妖艶な声で歌い上げている。今回Adoがオープニング主題歌を担当することになったのは、幼少期に鬼太郎と出会い、妖怪図鑑をずっと眺めているほどの鬼太郎ファンだったことがきっかけだという。楽曲のアレンジはボカロPの羽生まゐごが担当した。

■<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>



April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6May 08 Manila Mall of AsiaMay 11 Taipei Linkou ArenaMay 15 Seoul KINTEX Hall 9May 18 Hong Kong AsiaWorld-ArenaMay 21 Singapore Singapore Indoor StadiumMay 25 Sydney Qudos Bank ArenaMay 27 Melbourne Rod Laver ArenaJune 10 Antwerp SportpaleisJune 14 Copenhagen Royal ArenaJune 17 Berlin Uber ArenaJune 19 London The O2June 21 Amsterdam Ziggo DomeJune 25 Paris Accor ArenaJune 29 Barcelona Palau Sant JordiJuly 02 Milan Unipol ForumJuly 10 Seattle, WA Tacoma DomeJuly 13 San Jose, CA SAP CenterJuly 16 Los Angeles, CA Crypto.com ArenaJuly 19 Phoenix, AZ Footprint CenterJuly 22 Fort Worth, TX Dickies ArenaJuly 24 Duluth, GA Gas South ArenaJuly 26 Orlando, FL Kia CenterJuly 29 Baltimore, MD CFG Bank ArenaJuly 31 Chicago, IL United CenterAug 03 Toronto, ON Scotiabank ArenaAug 05 Newark, NJ Prudential CenterAug 08 Mexico City Arena Ciudad de MexicoAug 13 São Paulo Espaco UnimedAug 15 Buenos Aires Movistar ArenaAug 18 Santiago Movistar ArenaAug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena