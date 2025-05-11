[5.11 J1第16節](デンカS)

※14:05開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 23 吉満大介

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 11 ダニーロ・ゴメス

MF 19 星雄次

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

FW 41 長谷川元希

FW 46 笠井佳祐

控え

GK 1 藤田和輝

DF 15 早川史哉

DF 31 堀米悠斗

MF 8 宮本英治

MF 20 ミゲル・シルヴェイラ

MF 33 高木善朗

FW 9 矢村健

FW 16 小見洋太

FW 99 小野裕二

監督

樹森大介

[浦和レッズ]

先発

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 31 吉田舜

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

FW 18 高橋利樹

FW 20 長倉幹樹

監督

マチェイ・スコルジャ