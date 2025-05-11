新潟vs浦和 スタメン発表
[5.11 J1第16節](デンカS)
※14:05開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 19 星雄次
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
FW 41 長谷川元希
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 1 藤田和輝
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 宮本英治
MF 20 ミゲル・シルヴェイラ
MF 33 高木善朗
FW 9 矢村健
FW 16 小見洋太
FW 99 小野裕二
監督
樹森大介
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 18 高橋利樹
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
※14:05開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 19 星雄次
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
FW 41 長谷川元希
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 1 藤田和輝
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 宮本英治
MF 33 高木善朗
FW 9 矢村健
FW 16 小見洋太
FW 99 小野裕二
監督
樹森大介
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 18 高橋利樹
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ