¡Ö¤µ¤¹¤¬±üÍÍ¡ª¡×ºòÇ¯ÅÅ·âº§¡¢¤¯¤Ä¤í¤°»äÀ¸³è¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡ÖÎ©¤ÁÉ¨ÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ²¿±ýÉü¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¼«»£¤ê¤â
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤®¤ä¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤ä¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢´é¤ËÎ¾¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¼«»£¤ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿à²Ä°¦¤µá¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤ÊÊÔ¤ßÊª¤Ê¤É¾®Êª¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£ºòÇ¯1·î¤ËKinki Kids¤ÎÆ²ËÜ¹ä(46)¤È¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Ë¤è¤ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿30ºÐ¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ²¿±ýÉü¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¡Á²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹ä¤µ¤ó¤Î±üÍÍ! ÊÔ¤ßÊª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥Ë¥ä¤±¤ë²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÎ©¤ÁÉ¨²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¡×¡Ö¥«¥Ð¥ó¤â¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡¼¡×¡Öº£Æü¤âÌþ¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö°ìÀ¸²Ä°¦¤¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£