【ライブレポート】ONE N′ ONLY、全国ホールツアーファイナルは夢の日本武道館公演で圧巻のパフォーマンス

■結成から7年でたどり着いた夢の舞台にメンバーが涙を見せるシーンも

ONE N’ ONLYの全国ホールツアー『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』が、5月10日の日本武道館公演にてファイナルを迎え、そのオフィシャルレポートが到着した。

4月7日にユニバーサルミュージック/Polydor Recordsより全世界メジャーデビューすることをサプライズ発表したONE N’ ONLY。2023~2024年には47都道府県ツアーを行い、日本武道館での単独公演を目標に掲げてきたその夢が、ついに叶う日がやって来た。

SNSで発信したMVやダンス動画がバズり、国内外で人気を高めてきた彼らのホールツアーは、ファイナルの日本武道館まで全4都市10公演が完全ソールドアウト。ファイナルでは1万3千人を動員した。

オープニング映像に続いて火薬が爆発し、紗幕が落ちると、リフターに乗ってはるか頭上高くに並び立つ5人が現れて、満場の客席から大歓声が湧き上がる。今ツアーのテーマソングとして制作された「BOOM BASH」を皮切りに、タフなボーカルとラップを轟かせる5人の周囲にはファイヤーボールも打ち上がって、「YOUNG BLOOD」に「DOMINO」など、彼らの代名詞でもあるラテン色の強いアッパーチューンを次々に投下。SWAG(ONE N’ ONLYファンの呼称)もグループカラーである白のペンライトを振り、コールを入れて、場内のテンションを爆上げていく。

一方で真っ白な衣装をまとい、可動式のセットと連携して幻想的な世界観で魅せる場面も。大いなる愛の唄「Only One For Me」では時が過ぎても変わることのない想いを繊細なボーカルとダンスで届けながら、全員で歌いつないだ最後に“絶対になってやるONE N’ ONLY!”と力強く歌い切るリーダーHAYATOに、客席から感嘆の声があがった。

また、キュートな振り付けがTikTokでも話題になった「Video Chat」や、SWAGとのコール&レスポンスが魅力の「HOLIDAY」などでONE N’ ONLYの“楽”を表す一方、TETTA(関哲汰)主演の映画『100秒の拳王 -ケンカバトルロワイアル-』の主題歌『Fight or Die』や灼熱のロックチューン「OPEN」、「Burn it out」ではONE N’ ONLYの“激”をアピール。

本編ラストではYouTubeでMVが240万回再生を突破しているラテン曲「EVOL」で灼熱の祭を繰り広げ、また、アンコールではREI(沢村玲)が出演中のテレビドラマ『子宮恋愛』のオープニング主題歌「Bittersweet」で揺れ動く恋心を表すなど、ふり幅広い音楽性を惜しみなく披露していった。MCでは結成から7年でたどり着いた夢の舞台に、メンバーが涙を見せるシーンも。支え続けてくれたSWAGに最後は名ラブソング「My Love」でありったけの愛を届け、メジャー進出を目前に控えて節目となるツアーを締めくくった。

2日目となる5月10日の終演後には「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」の開催を映像で発表。

9月20日の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回り、ファイナルの11月29・30日の神奈川・ぴあアリーナMMは彼ら初のアリーナワンマンライブとなる。

この日本武道館公演はU-NEXTでは独占見放題ライブ配信が実施され、配信準備完了次第見逃し配信が5月24日 23:59まで配信される。

「LIVE TOUR 2025 『||:ONE N’ ONLY:||』」武道館公演セットリスト

01.BOOM BASH

02.YOUNG BLOOD

03.DOMINO

04.Set a Fire

05.Fiesta

06.DEJAVU

07.The Light

08.Hunt

09.Only One For Me

10.Video Chat

11.LUCKY

12.Map of The Mind

13.Good Day

14.Nice Guy

15.YOU???

16.HOLIDAY

17.Freaking Happy

18.Step Up

19.Fight or Die

20.OPEN

21.Burn it out

22.EVOL

23.My Love

リリース情報

2025.06.18 ON SALE

SINGLE「BLAST」

ライブ情報

「LIVE TOUR 2025『LUMINA』」

09/20(土)宮城・仙台サンプラザホール

10/11(土)東京・東京国際フォーラム ホールA

10/12(日)東京・東京国際フォーラム ホールA

10/16(木)大阪・大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

10/17(金)大阪・大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

11/03(月)福岡・福岡サンパレス

11/08(土)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

11/09(日)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

11/29(土)神奈川・ぴあアリーナMM

11/30(日)神奈川・ぴあアリーナMM

配信情報

U-NEXT『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』独占ライブ配信

見逃し配信:05/24(土)23:59まで

https://t.unext.jp/r/one_n_only

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp/

「LIVE TOUR 2025 『||:ONE N’ ONLY:||』」セットリストプレイリスト

https://bio.to/ONOLIVETOUR2025