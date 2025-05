BLACKPINKのジェニーが8日、自身のインスタグラムを更新。「oh and the category is hat」というコメントとともに、「2025 Met Gala(メットガラ)」のアフターパーティーの写真を公開した。



【写真】個性的かつ大胆な衣装でポーズを決めるジェニー

公開された写真には、最近行われた「2025 Met Gala」のアフターパーティーに参加したジェニーの姿が。シースルーのタンクトップにミニスカート、シースルーの黒いストッキング、ブーツを身にまとい、大胆でエッジの効いたファッションに、帽子でアクセントを加えたコーディネートだ。



ジェニーは5日(現地時間)、アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された、「2025 Met Gala」に参加。今年のテーマである、「Superfine: Tailoring Black Style」に合わせ、黒いパンツスーツにオフショルダーのセットアップで、ユニークなスタイルをアピール。ツートンカラーのハットでクラシックな雰囲気をプラスした。ジェニーの衣装は、シャネルの職人たちが330時間以上かけて完成させたものだという。



今回のメットガラへの参加を通して、再び世界中で話題を集め、米メディアの「ハーパーズ バザー」「ピープル」など、海外メディアが選ぶメットガラのベストドレッサーに選出された。ジェニーの他には、ダイアナ・ロス、ジジ・ハディッド、デュア・リパ、バッド・バニー、リアーナ、ケンダル・ジェンナーなどが名を連ねた。「ハーパーズ バザー」はジェニーを「人間シャネル」と称し、「まるで映画『ティファニーで朝食を』から飛び出してきたようだ」と絶賛した。



メットガラは1948年から、毎年5月の第1月曜日に開催されている、世界最大のファッションチャリティーイベント。世界で活躍するファッション業界関係者をはじめ、ハリウッドスター、ポップスターなど、その時代を代表する世界中の有名人が多数出席するイベントとして、注目されている。



メットガラとアフターパーティーには、ジェニーの他にロゼ、リサも出席。BLACKPINKは今年7月、久しぶりにグループとして、京畿(キョンギ)道の高陽(コヤン)総合運動場を皮切りに、ワールドツアーを開催する。



(よろず~ニュース特約・moca)