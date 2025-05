4人組ガールズグループ・東京女子流が3日、15周年を記念したワンマンライブ「東京女子流 15th Anniversary Live〜キセキ☆〜」を東京・Zepp Shinjukuにて開催。グループの15年の歩みを、多彩な楽曲で表現した見応えのあるライブとなり、満員御礼の会場を湧かせた。そして公演の最後には、東京女子流が2026年3月31日をもって解散することを発表、大きな衝撃を与えた。 東京女子流

