54ºÐ9Æ¬¿È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¶äºÂ¤ÇÌ¥¤»¤¿! Í¥²í¤ÊÏÂÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
½ñ¤Î·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀî¸¶°¡Ìð»Ò(54)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀè½µËö¤Î¶äºÂ¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ£¿§¤ÎÏÂÉþ¤ÇÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀè½µ¡¢ÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¶äºÂ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£È·µïÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½ñ¶À±¡ÁªÈ´Å¸¤Ç¤ÎºîÉÊ´Õ¾Þ¡£ËÏ¤ÇÉÁ¤¯Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¡£Èþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÎöÃÏ(¿¥Êª)¤äÏÂ»æ¤Ê¤É¤ÎÉ½Áõ¤ä³ÛÁõ¡£¤¹¤°Ëµ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÁÞ²Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤Î·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àî¸¶¤Ï1986Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢91Ç¯¤ËÅÏÊ©¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£98Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Ï½÷Í¥¶È¤ËÄ©Àï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡176Â¤ÎÄ¹¿È¤Ç9Æ¬¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¶äºÂ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÎÐ¤¬Â¿¤¯¤Æ´×ÀÅ¤Ç¤¹¤Í¡£º°¿§¤Î±©¿¥¤¬½ñÆ»Å¸¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÆø¤ï¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÀÅ¤±¤µ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÏÂÁõ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö°¡Ìð»Ò¤µ¤óÏÂÉþ»ÑºÇ¹â¤Ç¤¹!¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹! ÆüËÜ¤ÎÊõ!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£