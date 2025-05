一品料理と、丁寧に炊かれたおでんを楽しめる。隠れ家のような大人のおでん割烹（京都・烏丸）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は烏丸駅近くにオープンしたおでん割烹。おいしい出汁で炊かれた優しい味のおでんを召し上がれ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

おでん割烹 菜を、(京都・烏丸)

おまかせおでん 出典:moe.grumenさん

2025年3月、烏丸駅から徒歩4分ほどの場所に、ほっこり幸せになるおいしいおでんを提供する「おでん割烹 菜を、」がオープンしました。金沢出身の店主は、金沢の旅館にて3年修業を積み、その後は店舗マネージメントを中心に料理開発などを請け負っていました。

3年前に京都に引っ越してきて、4回目の移転となり、お客様により密接し、寄り添った料理を提供したいと今回の店舗をオープンしました。

店内 出典:moe.grumenさん

お店があるのは錦市場近くの路地奥。目立たずひっそりと、お客様が非日常を感じられる空間作りができる場所だと直感で感じ、この場所に出店を決めたのだそう。店内にはL字形のカウンターがあり、客席は9席。ほどよい温かみを感じられるよう照明を絞り、落ち着いた雰囲気の中食事を楽しめます。

大根 出典:moe.grumenさん

和牛しゃぶと筍のおでん 写真:お店から

同店の魅力を十分に堪能できる「お任せコース」9,000円〜の他、アラカルトメニューも充実しています。自慢のおでんは、半熟でとろとろの玉子を3日間漬け込み、味がしっかりしみた「玉子」や、やわらかい「たこの七日煮」800円、やさしい甘みの「春キャベツ」600円など種類豊富。中でもおすすめは「大根」400円で、3度に分けて炊き、3日目にようやくお客様に提供できる仕上がりになるのだそう。花山椒がアクセントになった「和牛しゃぶと筍のおでん」など、季節のおでんも見逃せません。

お造りの盛り合わせ 出典:ぽんきち76259さん



他にも北陸金沢の魚をメインに旬の魚、熟成を使い分けている「お造りの盛り合わせ」1人前・2,500円〜や、蟹味噌のタルタルソースと共に楽しむ、蟹の身がぎっしり詰まった「カニクリームコロッケ」1,000円、バイ貝のプリプリ食感と黄ニラの甘みを楽しめる「バイ貝と黄ニラの春巻き」1,100円など、独創的なメニューが並びます。

丁寧に作られたおでんや酒肴を、非日常を感じる空間で味わえる「おでん割烹 菜を、」。16時オープンなので、早い時間からでもおいしい料理とお酒を楽しめます。知っていると一目置かれそうな、グルメな大人のための新店です。

食べログレビュアーのコメント

おまかせおでん 出典:moe.grumenさん

『つきだし

【ツラミとネギのおでん】

料理人は、お出汁を変えていた。

「素材を活かせるように。これだけだと物足りないですが。」

と話すけど、全然そんなことはない!

大自然の中を颯爽と飛ぶ鷹のように、自然で気高い味わい

シャキシャキの太めのねぎ!ツラミとは思えない柔らかさ。

「繊維に関わらないよう切っているから」だそう。



【お造里】2500円

金沢出身の料理人の魚は間違いない。

◯ヤリイカ

塩で食べると甘い!

「何も味付けしてないのか?」と聞くと、細工を細かく入れてるからだそう!

包丁一つでこんなに甘くなるなんて!

◯熟成本まぐろ

んん〜!一瞬でとろける

歯がいらない、口の中の圧力でいける!2つの内、1つは炙り!

また別の味わいで、ほんのりカリッと!中はとろ〜

ミニマムなカツのよう。んふー

上に添えられてる青のりは、ワサビを和えてある。ほんのりワサビの香り。

◯天然の真鯛

なんとお上品な!旨みが霞のように広がる

白醤油と昆布醤油に通してあります。ワサビの葉っぱから、ほんのりやってくる辛み。

醤油は芽ねぎが刻んで浮いていて、おしゃれだけど出番がない



【おまかせおでん】900円

◯半熟たまご

うわ〜玉子のトロリ感と黄金色が視覚に訴えてきます!

3日間漬け込んだ龍の玉子!黄身の半熟具合がいい

おでんなのに卵かけごはんを食べてるよう。

◯たこの七日煮

なんて立派なたこ!

外はトロけて中は厚み。全部、柔らか〜い!

◯うるい

シャキシャキな山菜は少し苦味があって良き



【カニクリームころっけ】1000円

お箸で割ると…

な、何これーーーーー!蟹の甲羅の中よりカニ身が入ってる!

しかも身がしっかりしてて、もうパスタやん!

カニの麺やん!ヤバー…旨すぎてしにそう。意識とぶー!!!!

「すご〜い!!」

って言ったら、同じの食べてた隣の人が

「すごいですよね!」

って!笑

下にトロンといるのは、蟹味噌のタルタル!

もう旨すぎて旨すぎて

「バケット下さーい!」

ってなるー!



【大根】 400円

自家製の柚子味噌を使っているそうですが、七味が!和のスパイシーー!

お上品な出汁、大根の辛味、七味のスパイシーさ、最後に柚子の甘爽やかさ!



【子持ちヤリイカ】700円

山椒がなぜか優しくて、見た目濃いかと思いきやスルッと胃に入っていく。



【梅貝と黄ニラの春巻き】1100円

この料理人さんの春巻きは絶対に食べた方がいい!

パリパリパリ…薄ーい春巻きの皮が花開くように口の中で割れて行きます!

バイ貝は能登産のものをうま煮にしていて!

うま煮とはよく言ったものだ〜!なんてうまいんだ

一瞬遠くの世界に行ってしまう!

はー…なんか知らんけど大自然の風景が見える。もうあれよ…

アレの後の放心状態と同じよ…!もう、なんも、できん…!

2個目すらなかなか手を出せないほど!



【おでん出汁茶漬け】1000円

自家製の漬物の茶漬け。

漬物はおでんで使った大根の皮。んん〜しなコリな触感!

はー田舎のおばあちゃん家を思い出すわ〜



最後は

【おでん出汁割り】600円

安い酒代表の「鬼ころし」を、おでん出汁で割ります!

「いい酒だとだしがしぬから」って!

これ初期の頃飲んだことあるけど、

もぅほんまに出汁がうまくなってるから、全然違う逸品になっていて、美味しいわ〜



はぁー永遠に食べていたい!!なんで私のお腹は腹いっぱいになるんだ!



ドリンクもチョイスがいい。



料理が好きって伝わってくる。

「想像できないことしたい」と言って旅人のように渡り歩く流浪の民のよう。

京都にいつまでいるか分からないので、後悔のないよう、出来るだけ行っておいた方がいいなと思いました』(moe.grumenさん)

蟹春巻き 出典:ぽんきち76259さん

『鰹出汁の香りに包まれて入店、お刺身からオススメのおでん、合間に揚げ物も頂きながら、石川県出身の若い大将セレクトの日本酒を色々と頂きました。

3種の鰹出汁を使われているそうですが、とにかくおでん出汁が上品な薄味で美味しく、思わず出汁を全て飲み干してしまいました(笑)

揚げたての蟹春巻き、蟹コロッケも絶品で、白ワインとの相性も良かったです。

初体験の日本酒の出汁割り(蛤)に感激、締めの河豚の白子丼にも感動しました!

落ち着いた居心地の良いお店で、一品一品を丁寧に作って下さいますので、提供まで少し時間が掛かりますが、その分ゆっくりできました。

カウンター席のみで席数が限られていますので、予約が必須かと思います』(ぽんきち76259さん)

※価格は税込。

<店舗情報> おでん 割烹 菜を、住所 : 京都府京都市中京区十文字町455TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

