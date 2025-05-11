¥×¡¼¥Á¥ó»á ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾ÄºÆ³«¤¹¤ëÍÑ°Õ¡×°ìÊýÅª¤ËÄó°Æ¡¡15Æü¤Ë¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð2022Ç¯½Õ°ÊÍè
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¥È¥ë¥³¤Ç15Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÊýÅª¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊÄäÀï¤Î¹ç°Õ¡×¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢Èà¤é¤¬2022Ç¯¤ËÃæÃÇ¤·¤¿¸ò¾Ä¤òºÆ³«¤·¡¢Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤Î²áÄø¤Ç¿·¤¿¤ÊÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯½Õ°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É5¤«¹ñ¤¬µá¤á¤ë12Æü¤«¤é¤Î¡Ö30Æü´Ö¤ÎÌµ¾ò·ïÄäÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Äó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¼¡Âè¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£