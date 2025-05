日銀が政策金利を0.50%に添え置くことを決めましたが、ネット銀行やネット支店を中心に預金金利は上昇を続けています。「金利のある世界が到来」したことで、銀行間の預金者獲得競争も勢いを増しており、新しい顧客を呼び込むためのキャンペーンが次々打ち出されています。昨今の物価高に対応するためにも、こうした金利のよい銀行やキャンペーンをうまく利用し、少しでも手持ち資金を増やしていくようにしましょう。

50万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行7つ

お得なキャンペーンを探してみて!

今回はそんなキャンペーン金利も含めた中から、「50万円を1年間預け入れるのにおすすめな定期預金」をピックアップしてみました。ぜひ参考にしてみてください(金利は2025年5月2日時点)。金利の高いものから順にご紹介していきます。UI銀行・商品名:スーパー定期預金・金利:1.00%・預入期間:1年・預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)香川銀行 セルフうどん支店・商品名:超金利トッピング定期預金・金利:1.00%・預入期間:1年・預入金額:10万円以上100万円まで(1円単位)※1人100万円まで。E豕スター銀行・商品名:スターワン円定期預金プラス<インターネット限定>・金利:0.90%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、インターネット限定で優遇プランの対象となり、金利年1.10%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。い△ぞら銀行・商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】・金利:0.65%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、「BANK The Giftスペシャル定期」が利用でき、1年ものの金利が年1.25%となる。2025年4月25日〜8月15日までに口座開設が条件。預入額は50万円以上で、1人1000万円まで。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。SBI新生銀行・商品名:パワーダイレクト円定期預金30<インターネット限定>・金利:0.60%・預入期間:1年・預入金額:30万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、「スタートアップ円定期預金」が利用でき、1年ものの金利が年0.80%となる。申し込み可能期間は口座開設月を含む3カ月目の末日まで。インターネット経由で1口30万円以上。SBJ銀行・商品名:100万円上限定期預金<ミリオくん>・金利:0.60%・預入期間:1年・預入金額:1円以上100万円以下(1円単位)※1人1口座、100万円まで。Ю轍銀行 しずぎんインターネット支店・商品名:スーパー定期預金・金利:0.60%・預入期間:1年・預入金額:10万円以上(1円単位)※「ウルトラ金利定期預金」キャンペーンの適用金利。※新規で預け入れが必要(すでにインターネット支店に預け入れている普通預金の資金から定期預金へ預け替えた場合も対象となるが、募集期間中に満期を迎える定期預金が自動継続した場合については対象外)。※募集金額500億円に到達した時点で取扱終了。募集期間は2025年5月1日〜8月31日。今回は新規口座開設者を対象にしたものや、一定期間だけを対象にした高金利キャンペーンを含めた定期預金の金利を紹介してきました。金融機関によっては、住宅ローンや退職金に配慮した企画や、55歳以上限定など年齢によって高金利になるキャンペーンを打ち出しているところもあります。事前に金融機関の公式Webサイトなどで確認し、ご自身にとって有利になるキャンペーンを利用するようにしましょう。(文:All About 編集部)