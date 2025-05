東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年7月1日より期間限定メニューを提供!

今回は「ドリーマーズ・ラウンジ」の期間限定メニュー、ディズニー映画『アラジン』をモチーフにした「ワンス・アポン・ア・ドリームセット」を紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリームセット」7月

価格:8,000円

販売期間:2025年7月1日〜2025年8月7日

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

サンドウィッチ&オードヴル・白桃のムース・桃のコンポートと生ハムのマリネ・桃のフルーツサンド・黄桃とココナッツのタルトレット・シャインマスカットとクリームチーズのヴェリーヌ・サーモンリエットとキャヴィアのカナッペ・葡萄の冷製ポタージュスコーン&デニッシュ・オリジナルプレーンスコーン・ピーチデニッシュパスタ・フジッリ パンチェッタと茄子のトマトソースリコッタクリーム添えデザート・赤桃のムースと白桃のジャスミンティーコンポート桃とライチーのミルクアイスコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」を注文できます

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分といたします

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」

明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。

そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、2025年7月1日からディズニー映画『アラジン』をモチーフにした「ワンス・アポン・ア・ドリームセット」が登場!

ディズニープリンセス「ジャスミン」をイメージした、作品の世界観をたっぷりと楽しめるパスタとアフタヌーンティーのセットです。

スタンドの周りには「ジャスミン」らしいカラーのリボンがあしらわれ、フェミニンな雰囲気☆

そしてスタンドの1段目と3段目には旬のフルーツ、桃やシャインマスカット、葡萄を使用したサンドウィッチ&オードヴルが、2段目にはスコーン&デニッシュが並びます。

またデザートプレートには「ジャスミン」の美しいアートも!

「赤桃のムースと白桃のジャスミンティーコンポート」と「桃とライチーのミルクアイス」を重ねて、真っ赤で可愛らしいお花を表現しています。

プリンセス気分になれる、見た目もかわいいパスタとアフタヌーンティーのセット。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリームセット(7月)」の紹介でした☆

