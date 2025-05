東京ディズニーリゾートでは、2025年6月5日(木)より、“Sunny Sunny Summer”のグッズやメニューが登場!

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューが提供されます。

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディスニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2025年7月1日〜2025年9月15日

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーリゾートでは、2025年6月5日(木)より、“Sunny Sunny Summer”のグッズやメニューが登場。

「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ランチとディナーの時間帯に“Sunny Sunny Summer”がテーマの「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」が登場します!

“Sunny Sunny Summer”ブッフェ

© Disney

価格と提供時間帯:

【11:30〜】

大人 平日5,800円/土日祝日6,300円

中人(7〜12才)全日4,000円

小人(4〜6才)全日2,800円

【16:30〜】

大人 平日6,600円/土日祝日7,100円

中人(7〜12才)全日4,300円

小人(4〜6才)全日3,100円

※3才以下は無料です

※ご利用時間は120分といたします

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の30分後までです

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります

ランチとディナーの時間帯にいただける「“Sunny Sunny Summer”ブッフェ」

ブッフェ台には、夏らしく色鮮やかな旬の食材をたっぷりと使ったお料理がずらりと並びます☆

そしてサラダなどの前菜はもちろん、スタミナ満点なお肉から、夏の屋台の定番メニュー焼きそばまで楽しめます。

見た目もカラフルでかわいいデザートも盛りだくさん◎

“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,600円

提供時間帯:ランチ/ディナー

マンゴージュース、カルピス、ワイルドベリーシロップ、パッションフルーツシロップ、キウイシロップ、ジンジャーエール、フルーツコンポート、チョコレート、ミント

チョコレートで表現されたシェルや浮き輪のトッピングが目をひく「“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク」

マンゴージュースとカルピスがベースの2層になったドリンクで、ワイルドベリーシロップにパッションフルーツシロップ、キウイシロップの香りがアクセントに!

南国フルーツのトロピカルな味わいで、夏らしさ満点です。

夏らしく明るくかわいい彩りのブッフェにスペシャルドリンク。

東京ディスニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューの紹介でした☆

