ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2025年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが登場!

毎日使いたくなるショルダーバッグ、クリアポーチ、コインケースの全3種類がラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカカラフルショルダーバッグ

投入時期:2025年5月9日より順次

サイズ:全長約17×7×22cm

種類:全4種(ピカチュウ・マスカーニャ・ドオー・パーモット)

使い勝手の良いサイズのカラフルなバッグ。

手持ちとショルダーの2Wayで使用できるのも嬉しいポイントです。

ポケットモンスター クリアポーチ

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約20×6×10cm

種類:全3種(グリーン、ブルー、イエロー)

ポーチ背面の内側にもデザインが印刷されたポーチ。

中身が確認しやすいクリア素材が使用されています。

ポケットモンスター ミニサークルコインケース

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約6×1×6cm

種類:全4種(モンスターボール・スーパーボール・ハイパーボール・マスターボール)

モンスターボール・スーパーボール・ハイパーボール・マスターボールデザインの小さなポーチ。

デザインは両面に入っています。

おでかけが楽しくなる「ポケットモンスター」の雑貨3種がラインナップ。

2025年5月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした。

