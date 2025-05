ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、まるで宮殿にいるようでゴージャスな気分で眠れる、ディズニーデザイン「ジャカード織りのタオルケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ジャカード織りのタオルケット」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:約140×180cm

品質:綿100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのタオルケット。

憧れのホテルで眠るような豪華なデザインのケットで、深みのある色合いがポイントです。

中央には大きな羅針盤のアートも!

© Disney

そしてミッキーモチーフは刺繍で表現され、おしゃれなアクセントに☆

上部の織り柄のあしらいが高級感を高めてくれています。

© Disney

<素材アップ>

ジャカード織りが美しく、生地はサラッとした肌ざわりが魅力的です。

落ち着いた色合いでよりリラックスできそう。

まるで宮殿にいるようでゴージャスな気分で眠れる、ディズニーデザイン「ジャカード織りのタオルケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

