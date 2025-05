GW明けから始まる、大阪と京都の初夏のアフタヌーンティーをご紹介。各ホテル各レストランでいろいろな特色を打ち出していますが、和風色を強めに押し出したアフタヌーンティーには注目です。

イタリア、英国、日本を旅するように楽しむ“アフタヌーンティー ジャーニー”/ザ・リッツ・カールトン大阪

(左上)『イタリアンインスパイア―ドアフタヌーンティー』 (右上)『ロイヤルアフタヌーンティー』 (中央下)『和のアフタヌーンティー』

ザ・リッツ・カールトン大阪では、ホテル内の3つのレストラン、イタリア料理「スプレンディード」、「ザ・ロビーラウンジ」、日本料理「花筐」、それぞれで趣向をこらしたアフタヌーンティーを開催します。

『イタリアンインスパイアードアフタヌーンティー』

青い空と太陽の光が輝く地中海、そんなイタリアの初夏をイメージした『イタリアンインスパイアードアフタヌーンティー』。イタリアならではの食材を用いたり、イタリアの料理やお菓子からインスピレーションを得たりして創作したスイーツとセイヴォリーが並びます。

香り高く繊細な味わいが特長のイタリア ピエモンテ産のヘーゼルナッツを贅沢に使った「ピエモンテ産ヘーゼルナッツケーキ」や、イタリア発祥のジャンドゥーヤにオレンジピールを忍ばせたオレンジシャンテリーをあわせた「ジャンドゥーヤクリームと砂糖漬けオレンジシャンティ」など、イタリアらしさを感じさせるスイーツです。

セイヴォリーは、イタリア・シチリア島出身の料理長が手がける4種。ナポリ名物の揚げピザ「ゼッポリーニ」や、トスカーナ発祥のサラダ料理「パンツァネッラ」など、本場イタリア仕込みのメニューです。

『ロイヤルアフタヌーンティー』

英国貴族が嗜んだ正統的なアフタヌーンティーをイメージした『ロイヤルアフタヌーンティー』。新緑が美しく輝くなか、通り抜ける爽やかな風と澄みきった空のもとで優雅なピクニックを楽しんでいるような、贅沢な午後のひとときを過ごすことができます。

北海道産クリームを使用した自家製のマスカルポーネにピスタチオとチェリーゼリーを重ねた「マスカルポーネクリーム ピスタチオ チェリーゼリー」や、初夏に旬を迎えるアプリコットのゼリーを、まろやかなミルクムースにトッピングした「アプリコットゼリー ミルクムース」など、優美なルックスのスイーツたちです。

スコーンはプレーン、レーズンの2種。コンテチーズの深い旨味を閉じ込めたサクサク食感の「チーズパイ」は、ナツメグがほのかに香るクリームチーズを添えれば絶妙なコンビネーションが楽しめます。

『和のアフタヌーンティー』

日本料理の職人が手がける和菓子の要素を盛り込んだスイーツや、旬の食材を用いて日本料理の粋を凝らした本格的なセイヴォリーなど、和食ならではの味わいを楽しめるラインアップです。飲み物は、冷煎茶、ほうじ茶、抹茶など、和のアフタヌーンティーにふさわしく日本茶をどうぞ。

スイーツの膳は、串団子2種(餡は季節ごとに変わります)、柏餅、どら焼き、おいり、ヨーグルト寄せ、さつまいものゴマ揚げ、の6種7品。

セイヴォリーは、手まり寿司2種、魚介と野菜の小鉢、エビの揚げパン、タルタル最中の4種5品。

イタリア、英国、日本、あなたはどの国のアフタヌーンティーにひかれましたか。

About Shop

ザ・リッツ・カールトン大阪

大阪市北区梅田2-5-25

『イタリアンインスパイアードアフタヌーンティー』

場所:1F イタリア料理「スプレンディード」

期間:2025年5月7日(水)~7月7日(月)

時間:14:30~17:00〈120分制〉

料金:6,800円(税・サービス料込み)

『ロイヤルアフタヌーンティー』

場所:1F ザ・ロビーラウンジ

期間:2025年5月7日(水)~7月9日(水)

時間:12:00~19:00

料金:7,500円/「ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー」12,000円〈グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き〉(税・サービス料込み)

『和のアフタヌーンティー』

場所:5F 日本料理「花筐」

期間:2025年5月・6月の水曜日

時間:12:00~15:00

料金:6,800円(税・サービス料込み)

小鳥が集う初夏のバラ園をパステルカラーで表現したアフタヌーンティー/voco大阪セントラル

2025年5月30日にオープン2周年を迎えるvoco大阪セントラル。今年も、中之島公園と靭公園で5月に見頃を迎えるバラ園にちなみバラをテーマにして、『「ことりローズガーデン」アフタヌーンティー』を開催します。

「小鳥の贈り物 アールグレイのオモニエール」

「小鳥の贈り物 アールグレイのオモニエール」は、新緑の芝生をイメージした抹茶クランブルの上に、アールグレイの芳醇な香りとキャラメルのコクが溶け合うクリーム、爽やかな酸味のアプリコット、サクサクとしたクランブルクッキーを、クレープでやさしく包み込んでいます。

(左)「フォルトゥナ・ブルームース」 (右)「シトラス・フラワークッキー」

幸運を運ぶ青い卵をイメージした「フォルトゥナ・ブルームース」。マンゴージュレのトロピカルな甘みと、ココナッツムースの滑らかな口溶けのハーモニーが、口の中で広がります。

レモンゼストとフレッシュハーブが紡ぐ、爽やかな香りが広がる「シトラス・フラワークッキー」。やさしい甘さのホワイトチョコレートと、華やかなエディブルフラワーが午後のティータイムを彩ります。

「ローズガーデンのマカロン三重奏」

ピンク色のマカロンを頬ばると、バラが咲くガーデンを訪れたかのような華やかな香りが口いっぱいに広がります。サクッとした食感のシェルの中で、ベリー風味のチョコクリームとローズの香りが溶け込んだライチソースが優雅なアロマを奏でます。

“小鳥”は「voco」ブランドのシンボルなのだそう。何羽見つけられるかチャレンジしてみて。

About Shop

voco大阪セントラル 1F カフェ&バー「LOKAL HOUSE」

大阪市西区京町堀1-7-1

『「ことりローズガーデン」アフタヌーンティー』

期間:2025年5月9日(金)~6月30日(月)

時間:13:00~18:00 (L.O.)

料金: 6,000円(数量限定、税・サービス料込み)

備考:利用日3日前までに要予約

「茶事」を現代的に再構成した京都ならではのアフタヌーンティー/THE THOUSAND KYOTO

「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」では、「茶事」の文化を現代的に表現した『千の茶会アフタヌーンティー~風薫る茶事(かぜかおるちゃじ)~』を開催します。

初めに、茶事の食事にあたる茶懐石にインスパイアされたセイボリー「ひめ御重」からアフタヌーンティーがスタート。ティースタンドには、そのときどきの時節に合った美しい和菓子や、和洋の要素をミックスさせた上品な甘さのスイーツが並びます。

(左)「あんみつ風キャラメルブリュレ」 (右)「抹茶シトロンボンボンショコラ」

「あんみつ風キャラメルブリュレ」は、餡子を忍ばせたキャラメルブリュレプリンに、オレンジ、フランボワーズ、南天を飾っています。「抹茶シトロンボンボンショコラ」は、レモンのコンフィチュールに抹茶のガナッシュを重ねています。

(左)「蛍」 (右)「ちまき風ほうじ餅」

5月9日(金)~5月31日(土)の期間に出される和菓子。「蛍」は、やさしい甘さの白あんと柚子の風味の餡を寒天で包んだ姿で蛍を表現しています。「ちまき風ほうじ餅」は、ほうじ茶で香りづけしたやわらかな求肥でこし餡を包んでいます。

(左)「紫陽花」 (右)「水無月風ほうじ茶羊羹」

6月1日(日)~6月30日(月)の期間に出される和菓子。「紫陽花」は、白あんと柚子風味の餡を紫陽花色の寒天で包んでいます。「水無月風ほうじ茶羊羹」は、ほうじ茶とミルクの二層仕立ての羊羹で黒豆がアクセントになっています。

(左)「天の川」 (右)「ほうじ茶水羊羹」

7月1日(火)~7月13日(日)の期間に出される和菓子。「天の川」は、白あんと柚子風味の餡を涼しげな寒天で包んだ一品。「ほうじ茶水羊羹」は、レモンジュレとほうじ茶の水羊羹を二層にして仕立てています。

「お濃茶のアフォガード」

茶事のメインとなる「濃茶」を独自に解釈した「お濃茶のアフォガード」。和三盆と黒糖を使用したホテルメイドのアイスクリームに、葉をかたどったチョコレートをのせています。急須に入れた温かい濃茶のソースをアイスクリームにかけて召し上がってください。

ここまで日本的なアフタヌーンティーは今までになかったかも。和菓子好きならぜひ体験したいものです。

About Shop

THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都) 2F カフェ&バー「TEA AND BAR」

京都市下京区東塩小路町570番

『千の茶会アフタヌーンティー~風薫る茶事(かぜかおるちゃじ)~』

期間:2025年5月9日(金)~7月13日(日)

時間:〈2部制〉11:30~13:30(L.O.)/15:00~17:00(L.O.)

料金:6,600円/グラスシャンパン付き 8,600円/シェアテーブル 6,400円(税・サービス料込み)

備考:前日正午までの要予約

初夏のフルーツで彩ったチョコレートのアフタヌーンティー/グランドプリンスホテル大阪ベイ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル グランドプリンスホテル大阪ベイは、チョコレートをテーマにしたアフタヌーンティー&ブッフェ『プレミアムショコラシティ&スイーツブッフェ』を開催します。

スイーツ:「ヴァローナチョコレートピスタチオタルト」「チョコレートマカロン~塩キャラメルガナッシュとアプリコットコンフィチュール」「チョコレートチェリームース」「チョコレートパンナコッタオレンジソースとミント香るジュレ」

黒く輝くピスタチオタルトは三層構造。下から一層目にピスタチオのプラリネ、二層目にフランスの老舗チョコレートブランド「ヴァローナ」のチョコレートを使用したダークチョコレートガナッシュ、最上段にミルクチョコレートムースが重なり、サクッとした触感が少しずつ滑らかに変化していく逸品です。

一人に1つ供される「チョコレートカシスオレンジパフェ」は、ミルクチョコレートクリームやココアのクランブル、ラベンダーが香るホワイトチョコレートアイスクリームなど、複数のチョコレートをミックスしたパフェ。カシスオレンジのジュレやブラックベリーとカシスの果肉などフルーツの酸味で調和させ、爽やかにまとめられています。

食後やお口直しにぴったりのジェラート&シャーベットは5種類が食べ放題。すべて自家製で、ダークチョコレートやホワイトチョコレートラベンダーといったチョコレートの味わい深いフレーバーや、クリーミーで甘さ控えめなピスタチオ、甘酸っぱくて香り豊かなチェリーのシャーベットなど、どれを食べようか迷うほど。

周囲に大阪・関西万博の会場やUSJや海遊館がある立地。遠方から大阪に来る人には、観光の合間をゆったり過ごすのにもおすすめです。

About Shop

グランドプリンスホテル大阪ベイ 1F コーヒー&スイーツ「ロビーラウンジ」

大阪市住之江区南港北1-13-11

『プレミアムショコラシティ&スイーツブッフェ』

期間:2025年5月10日(土)~6月29日(日) 土・日・祝 開催

時間:〈2部制〉12:00~14:00 / 15:00~17:00

料金:おとな 5,800円/こども(6~12才)3,480円(ともに税・サービス料込み)

パークビューで新緑を愛でつつ初夏の食材を楽しむアフタヌーンティー/ザ ジャクソン ガーデン

緑豊かなうめきた公園の中に位置する一棟貸切のレストラン・ウエディング施設「THE JACKSON GARDEN(ザ ジャクソン ガーデン)」。初夏の食材を使ったスイーツやセイボリーがいただける『アフタヌーンティー~Early Summer Palette~』が始まりました。

スイーツは4種。「マンダリンオレンジのレイヤーケーキ」「メロンとミントのブランマンジェ​」「レモンメレンゲパイ ジャクソンガーデン風」「完熟マンゴーとココナツのタルト ライムの香り」の、フルーツの爽やかな味わいを生かしたラインアップ。

セイボリーは4種。「和牛アボカドバーガー ホワイトチェダーチーズ​」「新玉ねぎのエスプーマとそら豆のスープ​」「ジャンボンペルシェ」「天使の海老と日向夏のセビーチェ」は、旬の素材を取り入れた本格フレンチの味わいです。

大切な記念日を祝うための特別なサービスに力を入れている「ザ ジャクソン ガーデン」。BOX下段に設置された「HAPPY BIRTHDAY」「congratulations」のネオンサインの仕掛けがユニークです。大切な人の誕生日をアフタヌーンティーでお祝いしてみませんか。

About Shop

ザ ジャクソン ガーデン

大阪市北区大深町5-75 グラングリーン大阪 ショップ&レストラン うめきた公園サウスパークC棟

『アフタヌーンティー~Early Summer Palette~』

期間:2025年5月7日(水)~6月29日(日)月曜定休

時間:11:30/12:00/13:00 〈事前予約制〉※予約時間は日程により異なるため最新情報は公式サイトにてご確認ください

料金 :〈2名1組からの案内〉7,500円(税込)/1名につき

