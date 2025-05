最小33cmから最大75cmまで伸ばして使える！ユアサプライムス「コンパクトファン」

ユアサプライムスは、最大75cmまで伸ばして使えるDCモーター搭載「コンパクトファン」を2025年4月下旬に発売しました。

ユアサプライムス「コンパクトファン」

型番 :YL-DCL170GM (W)

カラー :ホワイト

JAN :4979966573650

サイズ :W20×D22×H33〜75cm

重量 :1.3kg(本体)

消費電力(50/60Hz):10W

機能等 :風量4段階、左右自動首振、上下伸縮

付属品 :ACアダプター、USBケーブル

生産国 :中国

希望小売価格 :6,980円(税込)

発売日 :2025年4月下旬

ユアサプライムスは、最大75cmまで伸ばして使えるDCモーター搭載「コンパクトファン」を2025年4月下旬に発売。

全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」等にて順次販売を開始します。

■特徴

・DCモーター搭載で消費電力が低く、運転音も静か

・最小33cmから最大75cmまで伸ばして使える伸縮ファン

・モバイルバッテリーにつなげて使えるUSB type-C給電式

・軽量でコンパクトながら羽根径17cmで送風力があり、4段階の風量調整と首振機能付き

場所を選ばないコンパクトサイズ

好きな高さで送風&首振

