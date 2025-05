足の指が広がって、しっかりと地面をつかんで歩ける足袋。そんな日本の伝統的な履物に着目して、足袋型のサンダルを発表した英国ブランドがあります。

↑大注目のサンダル「The VIVOBIOME Tabi Gen 01」(画像提供/Vivobarefoot)

「ビボベアフット(Vivobarefoot)」は、ブランド名に「ベアフット(裸足の意味)」の言葉が入っているように、裸足のような感覚で歩けるシューズを提案しています。

ラインナップはメンズとレディス、キッズに分かれており、メンズとレディスにおいてシューズはアウトドア(登山ブーツやハイキングシューズなど)・パフォーマンス(ランニングシューズやトレーニングシューズなど)・エブリデイ(スニーカーや革靴)の三つに大きく分類されています。

そんなビボベアフットが先日、新たに発表したのが「The VIVOBIOME Tabi Gen 01」サンダル。足袋のように、親指とそれ以外の4本指に分かれたデザインで、3Dプリント技術を駆使して、完全オーダーメイドでそれぞれの足の形に合わせて作られます。

現在は英国のみの販売で、ロンドンとブリストルの店舗で足のスキャンを行うとのこと。590足の限定販売で、ブラック、グレー、グリーン、ブラウンの4色で展開します。

この新しいサンダルについて、海外メディアでは足袋の魅力を改めて紹介するものが多いよう。例えば、あるメディアでは足袋の起源をさかのぼりながら、「このスタイルは時代を超えてほとんど変わっていません」と伝えています。

もう何百年もそのままの形で使われ続けているということは、履き心地の良さや機能性があるからでしょう。「真面目な話、これまでで最もフィット感に優れたサンダルになるかもしれない」などと評価されています。

