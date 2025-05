アップサイクル生地「BANANA CLOTH」を使用！GOODFOOD「Sustainable Message Tシャツ」

サステナブルなライフスタイルブランド『GOODFOOD』から、アップサイクル生地「BANANA CLOTH」を使用したTシャツを2025年5月8日(木)〜5月25日(日)の期間、公式ECサイトにて受注販売します。

GOODFOOD「Sustainable Message Tシャツ」

商品名 : SKE48佐藤佳穂&井上瑠夏 Sustainable Message Tシャツ(Type A/B)

価格 : 11,000円(税込)/1点

カラー : Type A(ホワイト)、Type B(ブラック)

サイズ : S、M、L

受注販売期間: 2025年5月8日(木)〜5月25日(日)23:59

発送予定時期: 2025年6月中旬発送予定

素材 : BANANA CLOTH(バナナクロス)

監修 : SKE48 井上瑠夏さん(Type A(ホワイト))・佐藤佳穂さん(Type B(ブラック))

販売方法 : 公式ECサイト「DINER」にて受注販売

URL : https://diner-store.jp/pages/goodfood

※本商品の売上の一部は、フードバンクへ寄付します。

今回、「MakesYouSmile」プロジェクトを通して、SKE48の佐藤佳穂さん・井上瑠夏さんとコラボレーションし、二人がデザインを監修。

■『GOODFOOD』について

『GOODFOOD』には、「良い食べ物」が健康を支え人々の笑顔を生み出すように、「良い服」も持続可能な未来を支え地球と人々に笑顔を広げるという想いが込められたサステナブルなライフスタイルブランドです。

一つひとつのアイテムには環境への配慮とサステナビリティへの信念が織り込まれており、素材選びから製造プロセスに至るまで、すべての段階で地球に優しい選択を行い、私たちはこのブランドを通して世界中の人たちを幸せにしていきます。

■「MakesYouSmile」プロジェクトについて

「MakesYouSmile」は2024年から開始した、社会課題の解決とファッションの融合を目指すプロジェクトです。

廃棄されるバナナの茎を再利用したアップサイクル生地「BANANA CLOTH」を用いたアパレル商品の売上の一部をフードバンクへ寄付しています。

フードバンクは、まだ食べられるにも関わらず廃棄されてしまう食品を必要とする人々に届ける活動を行っており、食品ロス削減と社会的支援の両立を実現しています。

Tシャツを購入することで、消費者自身も社会課題の解決に参加できる仕組みとなっており、SDGsの「つくる責任 つかう責任」や「貧困をなくそう」といった目標にも貢献しています。

【「BANANA CLOTH(バナナクロス)」について】

通常は廃棄されるバナナの茎を再利用し、環境負荷を大幅に低減する素材です。

バナナの茎は繊維が強く、通気性や吸湿性にも優れているため、着心地の良さと機能性を兼ね備えています。

■SKE48コラボ×アップサイクル生地―“繋がる”を形にしたTシャツ

今回、若い世代から絶大な支持を集めるSKE48の佐藤佳穂さん・井上瑠夏さんを迎え、“繋がる”をテーマにTシャツデザインを監修いただきました。

お二人がこれまでファンと心を通わせ、笑顔を届けてきた姿勢は、プロジェクトのテーマである“繋がる”と深く共鳴しています。

【Type A(ホワイト)】

Type A(ホワイト)は井上瑠夏さんが監修しています。

誰かと心が寄り添ったときに生まれるやさしさや、ふっとこぼれる笑顔の象徴として手をつないで輪になった2匹のうさぎを描いています。

そっと添えられた「MakesYouSmile」の文字には、小さなつながりが笑顔を運んでくれるという願いが込められています。

やさしい空気をまとい、日常にそっと寄り添うデザインとなっています。

佐藤佳穂&井上瑠夏 Sustainable Message Tシャツ(Type A) front

【Type B(ブラック)】

Type B(ブラック)は佐藤佳穂さんが監修しています。

胸元に描かれた猫のまなざしは少し不思議で、どこかあたたかく、まわりに散りばめられたハートや十字架には、そっと寄り添い合う気持ちや見えない絆が表現されています。

つながりのぬくもりが伝わり、笑顔がひろがるような優しさが込められた一枚です。

佐藤佳穂&井上瑠夏 Sustainable Message Tシャツ(Type B) front

「何もしなければ、失われてしまうものがある。

でも、一人ひとりが少しずつ“繋がる”ことで、やさしい世界はつくっていける。

」

佐藤さん・井上さんの想いが込められたコラボTシャツは、単なるファッションアイテムを超え、社会に貢献する新しい価値を提案しています。

■佐藤佳穂さん インタビュー

【デザインのコンセプト・テーマ「繋がる」にはどんな想いを込めましたか?】

あなたに幸せに過ごしてほしいという想いを込めています。

お互いを大切に想う気持ちから、どんどん幸せをたくさんの方へ広げて繋がっていってほしいです。

【最近「繋がる」を実感した出来事や、印象に残っている“繋がり”はありますか?】

SKE48は色んな振り付けの先生方にダンスを付けていただくので、なかなか同じ先生に振り付けをしてもらうのは少ないのですが、以前、旧チームE(現在はチームKII)でやっていた新公演の振り付けをしてくださった先生に、前作、今作とセンター曲の振り付けをしていただいて、偶然にもずっと同じ先生に振り付けをしていただいているので、ご縁を感じました。

【アップサイクル生地やBANANA CLOTHを使ったTシャツを着てみて、驚いたことや気づきはありましたか?】

生地感がやわらかく感じました!教えてもらって初めて気づいたくらい自然な着心地だったので、本来なら廃棄されてしまうものを再利用して環境にやさしい生活を送れるのは素敵だなと思います。

より環境への意識も高まるので、このような活動が広まってほしいです。

【もし「これから挑戦してみたいサステナブルなこと」があれば、どんなことをやってみたいですか?】

服や食品以外にも、化粧品などにもオーガニックの製品があるので、もっと知っていって、不要なものを減らしていけるようにものへの価値をより大切に過ごしたいです。

■井上瑠夏さん インタビュー

【デザインのコンセプト・テーマ「繋がる」にはどんな想いを込めましたか?】

日々生活をしているなかで時に孤独を感じてしまったりする瞬間もあるかなと思うんです。

でもこのTシャツを通して、「一人じゃないんだ。

もっとまわりに頼って人生をもっと気楽に生きていいんだ。

」って前向きな気持ちになってほしいと思いました。

このTシャツを着た方、見た方がふんわりと優しくほっこりする気持ちになれるようなデザインになるようにを心がけて作らせていただきました。

【最近「繋がる」を実感した出来事や、印象に残っている“繋がり”はありますか?】

私は熊本県出身なんですけど、この前愛知のタクシーに乗っている時にタクシーの運転手さんが熊本出身で、熊本のことをすごく知っている方だったんです。

熊本の地名や美味しい物の地元トークでだんだん盛り上がり、こんな所で繋がりってあるんだってとても嬉しくなりました!

私も頑張ろう!と背中を押された気持ちになり心が温かくなりました。

【アップサイクル生地やバナナクロスを使ったTシャツを着てみて、驚いたことや気づきはありましたか?】

着てみたら、本当に優しい肌ざわりで、バナナの木から作ったとは思えないくらい、しっかりした生地に感動しました。

環境のことを考えると、ものをたくさん作ること自体が良くない場合もあると思うんですけど、これは再利用で使われなかった素材を活かして作られていて、そういう面でもすごく素敵だなと思いました。

正直、私自身はこれまで環境に関することにあまり詳しくなかったんですが、今回デザインを考えさせてもらう中で、こういう取り組みに関われたことが本当に嬉しいです。

【もし「これから挑戦してみたいサステナブルなこと」があれば、どんなことをやってみたいですか?】

私の身近でできることは節電や水を出しっぱなしにしない、など日常的なことからサステナブルができることにこのプロジェクトを通して改めて気づきました。

自分の日常を見つめ直し、自分にもっとできるサステナブルを意識することを大切にしていきたいと思います。

■プロフィール

【佐藤佳穂さん】

1997年5月16日生まれ、愛知県豊橋市出身。

SKE48所属。

理系大学で学んだ知識を活かし、グループ内でも異彩を放つ“リケジョアイドル”として活動。

これまでにチームEのリーダーを務めた経験を持ち、知性と責任感を兼ね備えた存在としてメンバー・ファン双方から厚い信頼を寄せられている。

2024年には初のソロライブ「SKE48 佐藤佳穂 1stソロライブ〜キミとSugarBirthday〜」を成功させ、表現者としての新たな一面を披露。

また、ラジオパーソナリティとして地元・豊橋の番組『さとかほLAB』にも出演中。

グラビア分野でも高い人気を博し、その多彩な活動が注目を集めている。

【井上瑠夏さん】

2001年6月12日生まれ、熊本県菊池市出身。

2016年10月にSKE48第8期生として加入し、現在はチームKIIに所属。

地元・熊本への深い愛情を持ち、「くまもと大好き大使」「熊本いきなり団子大使」「熊本ドーナツ棒大使」などを務めている。

2024年11月13日には、初のソロ写真集『僕から先に言わせてくれ』(扶桑社)を発売。

熊本県内各地で撮影され、自然体の魅力と大人の表情を併せ持つ内容が話題となった。

将来の夢は、地元・熊本でのコンサート開催やソロライブの実現。

「推して後悔させないアイドルになるので推してください♪」というメッセージの通り、明るく親しみやすいキャラクターでファンを魅了し続けている。

