日常生活に楽しみと新しい価値を提供！#C-pla「日本工学院八王子専門学校の学生 コラボ商品」

カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開するトーシンは、日本工学院八王子専門学校の学生とのコラボ商品を全国の#C-plaにて発売します。

日本工学院八王子専門学校の学生たちの新しい視点を基に、日常生活に楽しみと新しい価値を提供するユニークな商品を開発しました。

これらの商品は、学生たちの創造的なアイディアをもとに、細部にまでこだわりを持って作り上げられています。

学校や会社での生活に「楽しみをプラス」することをコンセプトに、ダイカットケーキ付箋の開発や、今若者の間で流行している韓国のセンイルケーキをモチーフにした小物入れを開発。

学生のかわいらしいデザインを踏襲し、見た目にも美味しそうなケーキを表現しています。

ダイカットケーキ付箋は、10個集めるとホールケーキになるという遊び心を持たせ、手に取りやすい価格設定で、日常を華やかに彩り、センイルケーキはデザインのかわいらしさを活かし、実用性にも長けた商品となっています。

また、自然界で重要な役割を果たす「蜂」に新しい印象を与えることを目的に、植木蜂を開発しました。

この商品は、学生のアイディアを基に、蜂の形をしたカプセルがそのまま植木鉢になる「カプセルレス」デザインを採用し、環境に配慮しています。

実用性を考慮し、水受け皿を追加し、発芽率の高い種を選定しました。

かわいらしい蜂の表情も魅力の一つです。

■商品概要■

<センイルケーキ小物入れ>

センイルケーキ小物入れ

価格 :1回300円(税込)/全6種

ピンクパープル/ブルーピンク/イエローブルー/

イエローピンク/イエローグリーン/ピンクブルー

発売時期 :発売済

取り扱い店舗:全国の#C-pla(#C-pla miniを除く)

<ダイカットケーキ付箋>

ダイカットケーキ付箋

価格 :1回200円(税込)/全5種

ショートケーキ/ブルーベリーチーズケーキ/アップルパイ/

チョコレートケーキ/ベイクドチーズケーキ

発売時期 :発売済

取り扱い店舗:全国の#C-pla(#C-pla miniを除く)

<植木蜂>

植木蜂

価格 :1回400円(税込)/全5種

ミツバチ/クマバチ/スズメバチ/セイボウ/シークレット

発売時期 :2025年5月上旬

取り扱い店舗:全国の#C-pla(#C-pla miniを除く)

※店舗によってアソートに偏りが生じる場合があります。

※商品はお選びいただけません。

※入荷状況や在庫に関するお問い合わせは各店舗までご連絡ください。

