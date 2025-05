見た目もかわいい コロンバン 「ワッフル チョコミント」も！東武百貨店 池袋本店『あつまれ！チョコミン党』

東武百貨店 池袋本店は、5月22日(木)から6月4日(水)の14日間、食品フロアにて『あつまれ!チョコミン党』を開催します。

東武百貨店 池袋本店『あつまれ!チョコミン党』

場所 :東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア

期間 :2025年5月22日(木)〜6月4日(水)

営業時間:午前10時〜午後8時

2025年は約25店舗で、昨年よりも約3倍多い約55種類を展開。

注目は色鮮やかなパンや変わり種の惣菜。

初夏にぴったりな冷たいスイーツやドリンクなど、チョコミント好きもそうでない方も楽しめるよう提案してもらえます。

同店は、チョコミントに特化した企画をすることで、新たなお客様のご来店を期待します。

◆チョコミント×パン!〜東武限定品〜

【ル ビアン】●地下1階1番地

「ヴィエノワ(チョコミント)」432円(1個)《各日販売予定30点》

ヴィエノワにチョコソースとチョコチップを敷き、ミントホイップと追いチョコチップで食感も楽しく見た目も鮮やかな逸品!

【ル ビアン】

【ポンパドウル】●地下2階10番地

「爽やかチョコミント」453円(1個)《各日販売予定50点》

しっとりサクサクなデニッシュの中に、ミルク感のあるガナッシュクリームとミントゼリーが入った新食感なパン!

【ポンパドウル】

【ブール アンジュ】●地下1階8番地

「チョコミントクロワッサン」400円(1個)《各日販売予定60点》

ココア生地のクロワッサンに、清涼感のあるミントアイシングをかけた、東武限定パン。

【ブール アンジュ】

◆チョコミント×惣菜!〜東武限定品〜

【パオパオ】●地下2階4番地

「チョコミントまん」270円(1個)《各日販売予定50点》

爽やかなミント味の生地に、チョコチップがいっぱい入ったふわふわのおまんじゅう。

【パオパオ】

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】●地下2階4番地

「チョコミント&クリームチーズのポテトニョッキグラタン」

1,080円(1個)《各日販売予定20点》

オリジナルのリッチクリームに、チョコミントを効かせ、クリームチーズをアクセントに。

中にはマッシュポテトとポテトのモチモチニョッキが入った、食感と刺激が楽しいグラタン。

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】

【セージ&フェンネル】●地下1階10番地

「チョコミント フィヤンティーヌ」799円(1パック)《各日販売予定15点》

ミントやグリーンリーフに、砕いたチョコをトッピング。

特製ドレッシングをかけて、美味しさアップ。

【セージ&フェンネル】

◆チョコミント×スイーツ!〜東武限定品〜

【パティスリー モンシェール】●地下1階5番地

「チョコミントサンドロール」594円(1個)《各日販売予定30点》

堂島ロールのクリームに、ミントとチョコチップを加え、サクサクホロホロのクッキーでサンドしたロールケーキ。

【パティスリー モンシェール】

【コロンバン】●地下1階6番地

「ワッフル チョコミント」702円(1個)《各日販売予定30点》

チョコクリームとミントクリームをワッフルで挟み、上にはチョコマカロンを。

もっとミント感がほしい人はミントソースをプラス。

【コロンバン】

【ア・ラ・カンパーニュ】●地下1階4番地

「タルト オ ショコラ エ マント」756円(1ピース)《各日販売予定20点》

カスタード&ヨーグルトのクリームやミント風味の生クリームに、チョコチップを散りばめた贅沢タルト。

【ア・ラ・カンパーニュ】

【京橋千疋屋】●地下1階4番地

「はじける!チョコミントムース」999円(1個)《各日販売予定25点》

レモンミントクリームに忍ばせた、パチパチ飴が刺激的。

フルーツとチョコミントムースの相性抜群。

【京橋千疋屋】

【アンテノール】●地下1階10番地

「チョコとミントのパフェ」810円(1個)《各日数量限定》

ミント風味のクリームやゼリー、ムースを重ねたパフェ。

チョコクランブルやバナナとのハーモニーも楽しめる。

【アンテノール】

【ダロワイヨ レ マカロン】●地下1階4番地

「生マカロン ショコラミント」324円(1個)《各日数量限定》

ミント風味のガナッシュを挟んだ宝石のようなマカロン。

【ダロワイヨ レ マカロン】

【キーコーヒー】●地下2階5番地 ★イートイン★

「チョコミントフロート(チョコ)」イートイン 770円/テイクアウト756円(1杯)

《各日販売予定50点》販売時間:各日午前10時から・正午から《各回25点》

甘いミント風味のココアにソフトクリームをのせ、チョコミントを添えたチョコミントフロート。

【キーコーヒー】

【丸福珈琲店】●地下2階9番地 ★イートイン★

「チョコミントパフェ」イートイン 1,320円(1人前)

《各日販売予定30点》販売時間:各日午前10時から・午後3時から《各回15点》

後味がスッキリとしたチョコミントアイスに、チョコレートブラウニーとオレンジをトッピング。

【丸福珈琲店】

【菓匠 花見】●地下1階4番地

「チョコミント生どら焼」324円(1個)《各日数量限定》

さっぱりとしたチョコミントあんと、バナナを挟んだ、ユーモアあふれるどら焼き。

【菓匠 花見】

