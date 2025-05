銀座の一等地に登場！『らあめん花月嵐 Premium』銀座コリドー店

「らあめん花月嵐」は、2025年5月8日(木)より、新業態『らあめん花月嵐 Premium』銀座コリドー店がオープンします。

『らあめん花月嵐 Premium』銀座コリドー店

店舗名:銀座コリドー店

所在地:東京都中央区銀座7丁目2番先 東京高速道路山下ビル 銀座コリドー街

■2025年5月 銀座の一等地に花月嵐が遂に登場

『らあめん花月嵐 Premium』は、「銀座コリドー街」という銀座の一等地での出店というロケーション性と満足度の高い高付加価値のラーメンの提供を実現するために構築した新業態1号店です。

定番メニューは各種改良が加わり、花月嵐でも非常に人気の高い期間限定商品【嵐げんこつらあめん_BLACK】がレギュラーメニューとして楽しめます。

『らあめん花月嵐 Premium』でしか食べられないメニューも多数☆

嵐げんこつらあめん_990円(税込)

嵐げんこつらあめん_BLACK1,100円(税込)

ヴィ―ガン坦々麺1,100円(税込)

