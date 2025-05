◆KCON「Mカ」1日目にテミン・JO1・BOYNEXTDOORら集結

【モデルプレス=2025/05/11】千葉・幕張メッセにて9日から11日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2025」が開催された。ここでは10日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。10日公演には、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、DXTEEN(ディエックスティーン)、izna(イズナ)、JO1(ジェーオーワン)、Kep1er(ケプラー)、P1Harmony(ピーワンハーモニー)、SHINee(シャイニー)のTAEMIN(テミン)、YENA(イェナ)が登場。また、スペシャルラインナップとして俳優のチュ・ヨンウ(CHOO YOUNG WOO)、チョ・イヒョン(CHO YI HYUN)もステージを彩った。

◆KCON「Mカ」2日目セットリスト

◆「KCON」13年目の開催

MCは、「KCON」同ステージにて3日連続で務めるZEROBASEONE(ゼロベースワン)のソン・ハンビン(SUNG HAN BIN)に、同じく「M COUNTDOWN」でMCとして出演しているBOYNEXTDOORのジェヒョン(JAEHYUN)が加わった。また、iznaがTWICEの『SIGNAL』、P1HarmonyがEXOの『Overdose』を披露するカバーステージも行われたほか、「K-POP GENERATION STAGE」ではTikTokチャレンジでも注目を集めたDynamic Duo&イ・ヨンジの『Smoke』をKep1erがキレのあるダンスでパフォーマンスしていた。<PRE SHOW>RESCENE『Glow up』『LOVE ATTACK』SoSooBin『By your side』『I’ll be your star』BIG Naughty&lIlBOI&pH-1『H1GHER MEDLEY』『The Purge』<Opening Performance>izna『SINGNAL(TWICE)』P1Harmony『Overdose(EXO)』<Kep1er>M1 TIPI-TAPM2 Yum<DXTEEN>M1 Tick-TackM2 First Flight<izna>M1 SIGNM2 IZNA<BOYNEXTDOOR>M1 Nice GuyM2 SerenadeM3 Earth,Wind & Fire<K-POP GENERATION STAGE>Kep1er『Smoke(Dynamicduo & Lee Young Ji)』<YENA>M1 NEMONEMOM2 DNAM3 SMILEY<P1Harmony>M1 DUH!M2 JUMP<JO1>M1 BE CLASSICM2 無限大(INFINITY)2025M3 ICYM4 WHERE DO WE GO<DREAM STAGE>BOYNEXTDOOR『IF I SAY,I LOVE YOU』<TAEMIN>M1 Bones(Prod. Czaer)M2 이데아(IDEA:理想)M3 Guilty + Move(Mush Up)M4 Sexy In The AirCJ ENMが2012年から毎年開催し、2025年で13年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この13年間で、世界14地域にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約199万人に達する。「KCON JAPAN 2025」は、キャンパス内で様々な部活を紹介する「CLUB FAIR」をテーマに空間構成とプログラムを大幅に強化。ファンとアーティストが交流できる接点を拡大し、活気あるフェスの雰囲気でイベントを盛り上げる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】