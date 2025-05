食欲をそそるニンニクの風味と醤油の濃厚なコクで食べ応えのある一杯！伝説の肉そば屋「秘伝のニンニク醤油肉そば」

2025年5月8日(木)に新業態である『伝説の肉そば屋』を東京都千代田区の御茶ノ水にオープンしました。

伝説の肉そば屋

2025年5月8日(木)に新業態である『伝説の肉そば屋』を東京都千代田区の御茶ノ水にオープン。

それに伴い、5月8日(木)〜5月11日(日)の4日間、全品20%OFFのキャンペーンを実施します。

【“伝説系 すたみならーめん”『伝説の肉そば屋』オープンを記念して割引キャンペーン実施!】

同社は今回、「伝説のすた丼屋」のDNAを受け継ぐ、唯一無二の“伝説系 すたみならーめん”を提供する『伝説の肉そば屋』を立ち上げます。

それに伴い、5月8日(木)〜5月11日(日)の4日間、サイドメニューやドリンクを含む全商品を対象に、20%OFFの特別キャンペーンを実施することを決定。

【『伝説の肉そば屋 御茶ノ水店』オープンキャンペーン概要】

■実施期間

2025年5月8日(木)〜11日(日)の4日間

■内容

全品20%OFF(サイドメニュー・ドリンク含む)

※各日500食限定。

売り切れ次第営業終了します。

■『伝説の肉そば屋』メニュー

《秘伝のニンニク醤油肉そば》

通常価格830円(税込913円) → 664円(税込730円)

創業昭和46年より受け継がれる秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた豚バラ肉の旨みが溶け込んだ特製スープ。

食欲をそそるニンニクの風味と醤油の濃厚なコクで食べ応えのある一杯に仕上がっています。

《生姜醤油肉そば》※ニンニク不使用

通常価格850円(税込935円) → 680円(税込748円)

秘伝の生姜醤油ダレで炒めた豚バラ肉の旨みが溶け込んだ特製スープ。

生姜特有のすっきりとした香りとほどよい辛みが素材の風味を引き立て、食が進む一杯に仕上げました。

《ニンニク味噌肉そば》

通常価格890円(税込979円) → 712円(税込783円)

秘伝のニンニク醤油ダレと熟成合わせ味噌で炒めた豚バラ肉の旨みが溶け込んだ特製スープ。

味噌のまろやかなコクとニンニクの風味が一体となり、奥深い味わいを感じられる一杯です。

《辛ニンニク味噌肉そば》

通常価格990円(税込1,089円) → 792円(税込871円)

ニンニク味噌スープに唐辛子・豆板醤で辛みを加えた、パンチのあるスープ。

味噌のまろやかなコクとニンニクの風味に、後引く辛さが加わった刺激的な一杯です。

《汁なし魚介とんこつ肉そば》

通常価格990円(税込1,089円) → 792円(税込871円)

豚骨スープに秘伝のニンニク醤油ダレと魚醤を合わせた濃厚な仕上がりの汁なし麺。

豚骨・魚介の旨みとニンニクの風味が絡み合う、満足感のある一杯です。

《辛汁なし魚介とんこつ肉そば》

通常価格1,090円(税込1,199円) → 872円(税込959円)

秘伝のニンニク醤油ダレと魚醤を合わせた豚骨スープに、唐辛子・豆板醤で辛みを加えた濃厚な仕上がりの汁なし辛麺。

豚骨・魚介の旨みとニンニクの風味に、後引く辛さが加わった食欲をかき立てる一杯です。

《ミニチャーハンセット》※お好きな肉そばにつけられます

通常価格530円(税込583円) → 424円(税込466円)

多くのファンを生み出した「伝説のすた丼屋」のチャーハンが復活。

香ばしく煽り炒めた素材の旨みと、粗挽きのブラックペッパーが食欲を刺激する一杯です。

食べごたえを重視される方に向けては、肉の量を2倍にした「肉盛りそば」、一方で女性や少食の方にも楽しめるよう、肉の量を控えめにした「小肉そば」も用意しています。

【『伝説の肉そば屋 御茶ノ水店』店舗概要】

■所在地 :東京都千代田区神田駿河台2-4-4 お茶の水西脇ビル1F

■アクセス :JR中央・総武線「御茶ノ水駅」徒歩2分

東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩3分

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩3分

■オープン日:2025年5月8日(木)

■営業時間 :11:00〜23:00

■電話番号 :03-5577-4909(※オープン日まで不通)

■席数 :17席(カウンター 15席・テーブル1卓2席)

【『伝説の肉そば屋』TikTokも始動!】

より多くの方にブランドの世界観と“すたみなラーメン”の魅力をお届けすべく、『伝説の肉そば屋』のTikTok公式アカウントを開設しました。

ブランド立ち上げの背景やメニューのこだわり、調理シーンの迫力など、動画でしか伝えられない“食の臨場感”をダイレクトに発信しています。

【唯一無二の“肉そば”を実現する、徹底した味づくりへのこだわり】

「伝説のすた丼屋」を展開する同社では、“唯一無二”の肉そばを掲げ、食材の選定から調理工程に至るまで徹底的にこだわった商品開発を行っています。

味の基軸を支える“かえし”やスープ、麺、豚肉の品質、さらにオペレーションまで、すべてにおいて妥協のない一杯を提供します。

■“秘伝のニンニク醤油ダレ”を使用した「かえし」

核となる「かえし」には、昭和46年の創業時より受け継がれる「秘伝のニンニク醤油ダレ」を使用。

濃厚、かつ独特の風味と旨味が特徴な味噌だまり醤油をベースに数種類の調味料をブレンド、さらににんにくをふんだんに加えた“門外不出”の秘伝の味が、最後まで飽きずに楽しめるパンチのある一杯を実現します。

■各素材の旨味が融合した、深みのあるスープ

丸鶏と豚ガラを煮出して抽出した濃厚な旨みに、かつお・煮干し・あさり・ホタテの魚介ダシのコクと複数の野菜の甘みをブレンドし、特製醤油で仕上げた、店内仕込みの特製スープ。

じっくり一晩寝かせることで、素材の旨みが溶け合った奥深い味わいに仕上げています。

■小麦の風味豊かな、特注全粒粉麺

創業70年以上の老舗製麺所と共同開発した全粒粉入りの特注麺は、弾力のある歯ごたえと芳醇な香りが特徴。

噛むたびに小麦本来の風味が広がるこだわり抜いた一品です。

■肉の厚さと脂の旨みにこだわった、特注イベリコ豚を使用

豚バラ肉と自家製焼豚には、特注のイベリコ豚を使用。

赤身率を40%未満にすることで、脂の旨みを最大限に引き出し、さらに秘伝のニンニク醤油ダレがしっかりと絡むようミリ単位で調整しています。

豚肉の旨みがスープに染み渡る最適な厚さに計算しています。

■秋田県産あきたこまち使用

濃厚な味わいでご飯が止まらない肉そばに合わせ、米にも一切妥協せず、秋田県産あきたこまちを使用。

ふっくらと炊き上げた粒立ちの良さと口いっぱいに広がる甘みが、濃厚な肉そばとの一体感を生み出します。

■黒烏龍茶無料サービス

こってりとした肉そばの後味をすっきりと整えていただけるよう、食事と一緒に黒烏龍茶を無料でサービス。

脂っこさをやわらげ、口の中をさっぱりとリセットすることで、最後の一口まで肉そばの美味しさを楽しめます。

■肉そば専用、唯一無二の“卓上調味料体験”

卓上には、肉そばの味わいを自由にアレンジできるよう、専用に厳選した10種類の調味料を用意。

辛フライドガーリックやガーリックオイル、塩など、他店ではなかなか味わえないユニークなラインナップを揃えています。

■圧倒的なカスタマイズ性

お客様それぞれの好みに合わせて自由に楽しめるカスタマイズ性の高さも大きな特徴の一つです。

看板商品である「肉そば」は、秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた“伝説の豚バラ”と、同じく秘伝のニンニク醤油ダレでじっくり煮込んだ自家製の“伝説の焼豚”のいずれかを無料で選択可能。

さらに、生卵は【海苔/メンマ/ネギ増し/野菜ダブル増し/コーン/バター】の6種類から無料で別トッピングに変更いただけます。

また、味の調整も細かく対応しており、赤ダレの有無/ニンニク増し/背脂増しといった選択が可能。

これにより、同じメニューでも無数のパターンを楽しむことができ、多様なニーズに柔軟に応えます。

“唯一無二”を追求するための工夫を積み重ねることで、真似できない大きな差別化を実現し、“伝説系”という確固たるポジションを築いていきます。

