ゲームプレイを紹介する最新トレーラー公開！Game Source Entertainment『百剣討妖伝綺譚』

Game Source Entertainmentがグローバルパブリッシングを担当する和風アクションRPG『百剣討妖伝綺譚』が、2025年5月15日(木)日本時間13:00より、Nintendo Switch・PlayStation 4/5・Xbox One・Xbox Series X|S・PC(Steam)向けに同時発売されることが決定しました。

Game Source Entertainment『百剣討妖伝綺譚』

■対応機種 :PC/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/

PlayStation(R)5/Xbox One/Xbox series X|S

■発売日 :2025年4月24日

■価格 :4,380円(税込4,818円)

■価格(限定版):7,727円(税込8,500円)

■ジャンル :ローグライトアクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/ドイツ語/ イタリア語/スペイン語/

ポルトガル語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :7QUARK

■CERO :D

あわせて、本作のゲームプレイを紹介する最新トレーラーも本日公開。

戦闘シーンや物語の一端が明らかとなっており、発売に先駆けて『百剣討妖伝綺譚』の魅力を垣間見ることができます。

物語の舞台は、妖怪がはびこる江戸時代。

『百剣討妖伝綺譚』は、ローグライト要素を取り入れた和風アクションRPGです。

人間と妖怪が平和に共存していた世界は、突如として妖怪の王者「九尾の狐」による襲撃を受け、一夜にして乱世へと突入します。

プレイヤーは、忍者少女・時雨(CV. 日笠陽子)、地獄の獄卒・沙羅(CV. 竹達彩奈)、妖怪武士・竹虎(CV. 小山力也)という個性豊かな3人の主人公を操作し、それぞれ異なる妖刀、双刀、和弓を駆使して、魑魅魍魎との果てなき戦いに挑みます。

なお、現在公式X(旧Twitter)では、発売に向けたリリースカウントダウンを実施中。

イラストレーターのchibi氏、萩谷薫氏、天野英氏、ようか氏をはじめとする豪華アーティスト陣による描き下ろしイラストが、14日間にわたり日替わりで公開されています。

さらに、正式リリースと同時刻となる5月15日(木)13:00には、発売記念アニメーションPVのプレミア配信もYouTubeにて実施予定です。

この映像はバンダイナムコピクチャーズがアニメーション制作を担当しており、ゲームの世界観を拡張する映像作品となっています。

・発売記念アニメーションPV

