ダンス&ボーカルグループ・ONE N’ ONLY(通称:ワンエン/TETTA、REI、EIKU、HAYATO、NAOYA)が、9日、10日の2日間にわたり東京・日本武道館で全国ツアー『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』のファイナルを開催。本ツアーは、4月15日の千葉・市川文化会館公演を皮切りに、全国4会場10公演を実施し全公演チケットはソールドアウト。ここでは、4月29日愛知公演中に足を負傷し、以降の公演は一部演出のみの参加となっていたREIが全演目出演の復帰を果たした9日の公演の模様をレポートする。

同グループは、Latin(ラテン)カルチャーを取り込み、“J-Pop”と“Latin Music”を融合させた、独自のスタイル“Jatin Pop(ジャティンポップ)”へと進化。唯一無二のスタイルを貫き続けてきた。本ツアーはツアータイトルにグループ名が入った今までの集大成とも呼べるライブ。特に日本武道館公演はSWAG(※ファンの総称)との約束であり、結成当初から目標として掲げていた。リーダーのHAYATOが最後のあいさつで「覚悟のツアーでした」と明かした通り、パワフルで想いの込もったパフォーマンスでSWAGを熱狂させた。観客の期待が高まる中、譜面やツアーロゴが入り乱れるようにスクリーンへ映し出され、爆発音とともに高くせり上がった5つの台に乗ったメンバーが、キラキラとした黒と赤の衣装で登場。メンバーのオーラに会場がどよめく中、1曲目に本ツアーのテーマソング「BOOM BASH」を投下。ステージに炎が上がり、力強いダンスと挑戦的な表情で、この“武道館公演”への並々ならぬ想いを感じさせた。続く「YOUNG BLOOD」「DOMINO」では、HAYATOの挑戦的でリズミカルなラップと一糸乱れぬ激しいダンスで観客をワンエンの世界へと誘っていく。「Fiesta」では、REIが「俺たちの最高の1ページをつくりましょう」、NAOYAが「約束の武道館に来たぞ!」と意気込み、その熱い言葉に呼応するようにグループカラーである白色のペンライトが大きく揺れ動いた。ホワイトの衣装にチェンジしたメンバーは、前半とは打って変わり「DEJAVU」「The Light」を、儚げな表情を見せつつ、透き通った歌声としなやかなダンスで披露。ステージ上の台がぐるぐると動き、メンバーが消えては違う場所から現れるという演出で観客をワクワクさせた。「Only One For Me」では、歌詞の一言一言を噛みしめながら、SWAGへ今の気持ちを語りかけるように大切に歌い上げた。白いやわらかな光の中、未来を見据えるような決意の表情を浮かべていた。最初のMCでは、HAYATOが「満員御礼、SWAGでパンパンの武道館です!目標、夢であった武道館にこんなに集まってくれてうれしいです。ありがとう!」と感謝。SWAGからは大きな拍手が沸き起こり、メンバーは両手を広げて受け止めるように喜びを噛みしめた。EIKUは、武道館公演のために「(明るめの茶髪から)黒髪にしました!」と報告。また、ライブで初お披露目したかったことから「前日のSNS用写真は、NAOYAのパーカーを借りて(髪色を)必死に隠しました」と明かし、貴重なメンバー間の服の貸し借りエピソードに会場からは悲鳴のような歓声上がった。TETTAは自身以外のメンバー4人が黒髪であることから、「俺しか茶髪いない。みんな赤髪とか金髪とかさんざんやってきたじゃん。俺が時代遅れなの?」と嘆き、笑いを誘った。続いて話題は、EIKUが担当した衣装について。MC中着用したカラフルにリメイクされたセットアップのデニムには、各メンバーの希望した言葉が入っていると明かされた。NAOYAは結成日である「429」、TETTAは「together with SWAG forever」などグループやSWAG愛あふれる文言をセレクトしたそう。一方、HAYATOの背中がスクリーンに映し出されると大きく「8810(はやと)」という数字が。「こんなに大きく入ると思わなかった。文章もありなんだ」とうなだれるも、メンバーからは「リーダーなのに自分の名前しか背負っていない」と指摘され、タジタジになっていた。MCを終え、HAYATOの「ONE N' ONLY、7年目もまだまだ突っ走っていくぜ!」というあおりで、同グループが主演を務めた映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の主題歌である「Map of The Mind」がスタート。「Good Day」「Nice Guy」では、かわいくキャッチーなダンスとTETTAのフェイクで会場を魅了した。続いて「HOLIDAY」「Freaking Happy」を勢いそのままにたたみかけ、SWAGとの息ぴったりなコール&レスポンスで一体感が会場に広がった。爽やかな楽曲である「Step Up」では、ぐるぐるとペンライトやタオルを回すSWAG一人ひとりに感謝を伝えるように、2階席まで大きく手を振った。「OPEN」の冒頭、HAYATOが低音で“OPEN”と呟き、一気に会場の雰囲気を変えた。「Burn it out」では、REIの魂のシャウトが響きわたり、NAOYAとTETTAはおでこをくっつけながら熱唱し、魂のぶつかり合いを見せつけた。ラテン要素をたっぷり含んだ唯一無二な楽曲「EVOL」で“これぞワンエンのステージだ”と観客へ印象付け、本編の幕を閉じた。REIの「SWAG一人ひとりに届きますように」という言葉から始まったアンコールの「Bittersweet」は、現在REIが出演中の読売テレビ系ドラマDiVE枠『子宮恋愛』(毎週木曜 深0:59)のオープニング主題歌。優しい歌声が美しく重なり、会場には温かな光が差し込んだ。HAYATOの「結成7周年を迎え、メンバーそれぞれが節目に感じていたツアーでいろんな思いが募ってきょうを迎えています」という最後のあいさつでは、全員が涙をみせた。REIは「メンバーが裏でものすごく支えてくれています。本当にいい奴らに囲まれました。こういう出会いは絶対に大切にします」とメンバーへの想いを明かし、EIKUは「正直ワンエンは順調じゃなくて」と本音を覗かせつつ、「SWAGがどんなときも笑顔で前を向いて応援してくれるので、僕も頑張れました」と感謝した。NAOYAは「もっともっともっと上へいって、SWAGと最高の景色を見たいと思います」、TETTAは「俺はこれからもこいつらとおじいちゃんになっても一緒にいたいし、みんなともずっといたい」、HAYATOは「これは覚悟のツアーでした。ONE N' ONLYとしてもっとでかい景色にSWAGを連れていくのでこれからもついてきてください」と未来への想いを力強く語った。5人の言葉に、観客からはすすり泣く声が漏れ、多くのSWAGがハンカチで目をぬぐった。全24曲、約2時間の公演は愛と感謝を伝える「My Love」で幕を閉じた。また10日の公演では、HAYATOが最後のあいさつで「俺らはツアー前にメンバーが1人脱退という現実を迎えて、それでも前に進むしかないとみんなで話して。届いているか分からないけれど、お前の居場所はずっとここにあるから。だからこそ、俺らは前に進み続けるしかない。」と率直な思いを自らの言葉でSWAGに語った。公演後には、初のアリーナワンマンライブを含む次のツアー開催決定をサプライズで発表した。■9日公演 セットリストM1.BOOM BASHM2.YOUNG BLOODM3.DOMINOM4.Set a FireM5.FiestaM6.DEJAVUM7.The LightM8.HuntM9.Only One For MeM10.Video chatM11.LUCKYM12.Map of The Mind/Good Day/Nice Guy/YOU???/HOLIDAY/Freaking Happy(メドレー)M13.Step UpM14.Fight or DieM15.OPENM16.Burn it outM17.EVOL【アンコール】En1.BittersweetEn2.My Love■LIVE TOUR 2025『LUMINA』日程【宮城】仙台サンプラザホール9月20日(土)開場13:00/開演14:009月20日(土)開場17:30/開演18:30【東京】東京国際フォーラム ホールA10月11日(土)開場17:00/開演18:0010月12日(日)開場13:00/開演14:0010月12日(日)開場17:30/開演18:30【大阪】大阪国際会議場(グランキューブ大阪)10月16日(木)開場18:00/開演19:0010月17日(金)開場13:00/開演14:0010月17日(金)開場17:30/開演18:30【福岡】福岡サンパレス11月3日(月・祝)開場17:00/開演18:00【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール11月8日(土)開場17:00/開演18:0011月9日(日)開場13:00/開演14:0011月9日(日)開場17:30/開演18:30【神奈川】ぴあアリーナMM11月29日(土)開場17:00/開演18:0011月30日(日)開場17:00/開演18:00