ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢º£µ¨½é¤Îº¸Íã¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½é²ó£±£µÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥á¥Ã¥Ä¡½¥«¥Ö¥¹¡Ê£±£°Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º¸Íã¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏºòÇ¯£¶·î£²£·Æü°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë£±£µÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥á¥®¥ë¤ÎÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤¿ÂÇµå¤ÏÃæÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¹äÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤«¤éÂÇ¤Ä¤Ê¤Éº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£±»î¹ç£²È¯¤È¤Ê¤ë£¸¡¢£¹¹æ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å£·»î¹çÉÔÈ¯¡£ºÇ¶á£³»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤«¤éÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£