¾¾»³±Ñ¼ù¡¡63¤ÎÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç5°ÌÉâ¾å¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥Ã¥¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×4ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥È¥¥¥ë¡¼¥¤¥¹¥ÈÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡á7119¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡33°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï4ÂÇº¹¡£
¡¡¾¾»³¤¬ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢6ÈÖ¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÁ°È¾¤Ç3¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤Ç½é¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯¤â¡¢11ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£13ÈÖ¤Ï50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ô¤¿¤ê¡£14ÈÖ¤Ç¤Ï2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£15ÈÖ¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¶Ê¤¬¤ê¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢16ÈÖ¤Ç2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢17ÈÖ¤Ç1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤«¤é¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡£3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥Ã¥¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ºòÆü¤Èº£Æü¤òÂ¤·¤Æ³ä¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥Ù¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤¤¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿ÂÇº¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î²¿¥Û¡¼¥ë¤«¤ÇÁè¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê38¡á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤é2¿Í¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£