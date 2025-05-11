¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×5·îºÇ½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ÇÂÇÎ¨.301
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤Ï10Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢3°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤ÇÂÇÎ¨¤ò.301¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢°ì»à¸å¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤ÎÂÇÀÊÃæ¤ËÆóÎÝÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢º£µ¨½éÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡0¡Ý4¤Î6²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£°æ¤¬Åê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î153¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òºÆ¤Ó¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢5·îºÇ½é¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£
¡¡0¡Ý7¤Î9²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÂ¼°ËÃÎÏº¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¡¢3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¡£4·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.290¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é1¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î13Æü¤Î¼èºà¤ÇÆ£¸¶¤Ï¡ÖÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ï³Î¼Â¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÈ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡È°ú¤½Ð¤·¡É¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È°ú¤½Ð¤·¡É¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤ÎÂÇÀÊÆâ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«5·î5Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ç¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö°¤¤¤Ê¤ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡¢»Íµå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡Æ£¸¶¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¥²¡¼¥à¤¬9»î¹ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤Î¤¬º£µ¨¤ÎÆ£¸¶¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºòµ¨¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï0¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤ÎÂÇÎ¨¤¬.500¡Ê6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ë¡¢1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÂÇÎ¨¤¬.444¡Ê18ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡Ë¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÂÇ¼Ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡3°ÂÂÇ¤·¤¿4·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¶âÂ¼¾°¿¿¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò±¦Ãæ´Ö¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢4¡Ý2¤Î5Æó»àÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¶âÂ¼¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò·Ú¤¯¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¡¢5¡Ý2¤Î7²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢ÌøÀîÂçÚð¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÊü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢Æ£¸¶¤Ï³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤â¤¦¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤È·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ¡¢Æ£¸¶¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ