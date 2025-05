SAY MY NAME

HITOMI(本田仁美)擁するSAY MY NAMEが『KCON JAPAN 2025』(幕張メッセ)会期中の10日、X STAGE(SHOWCASE)でKARAの名曲「ミスター」をカバーした。

SAY MY NAMEによるステージは、最新曲「Shalala」で幕開け。爽やかな風をX STAGEに吹かせ、SAY MY NAMEのピュアさをアピール。2曲目は、MEIが「(この曲を)知らない人はいないと思います!」と曲振りし、KARAの「ミスター」をカバー。当時話題になったヒップダンスも再現。

SAY MY NAMEのキュートさが際立つパフォーマンスで、オーディエンスを楽しませた。