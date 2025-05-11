¥À¥¤¥½¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤¬Çã¤¤Â¤·¤¿Ì¾ÉÊ¡ª¡Ö¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤Û¤É¤Î±ø¤ìÍî¤Á¡×¡Ö¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÊÀö¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
È±¤ÎÌÓ¤â¥Û¥³¥ê¤â¤´¤Ã¤½¤ê¡ª¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤Î¤ªÁÝ½ü¤¬²÷´¶¤Ë
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÊÀö¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡¢¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤¬¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤Î±ø¤ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»î¤·¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í´¶Æ°¡£ÆÚÌÓ¤Î¥Ö¥é¥·¤ËÍí¤Þ¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Û¥³¥ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁÆ¤¤¥³¡¼¥à·¿¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤È¤«¤¹¤À¤±¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
¹ØÆþ¤·¤Æ¤Þ¤À¤µ¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥·¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î±ø¤ì¤Ã¤×¤ê¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡£È±¤ÎÌÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íí¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥³¥ê¤â¤¤ì¤¤¤Ë¼è¤ê½ü¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥·¤¬µÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È±¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¶·é¤µ¤Ë¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤é±ø¤ì¤òº¬¤³¤½¤®¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤ò¿·ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£±ø¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤´¤Ã¤½¤ê¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²÷´¶¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â♡
ÁÝ½üµ¡¥Î¥º¥ë¤Ë¤â¡ý¡ªÀö¤¨¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤
É®¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤Î¥Ö¥é¥·¥Î¥º¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤¡£ºÙ¤«¤¤ÌÓ¤ä¥Û¥³¥ê¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥·¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤«¤½Ð¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·ÌÜ¤¬ÁÆ¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥Û¥³¥ê¤Þ¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¶âÂ°À½¤ÎÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ö¥é¥·¤È°ã¤Ã¤Æ±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡ª¥Õ¥Ã¥¯·êÉÕ¤¤Ê¤Î¤ÇÄß¤ë¤·¤Æ´¥Áç¡õÊÝ´É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÝ½üÆ»¶ñ¤ÏÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È·ë¶É»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥·¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤é¡¢»È¤Ã¤¿¤¢¤È¥µ¥Ã¤È¿åÀö¤¤¤Ç¤¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤ëµ¤·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ý
¤³¤ì¤ÏÇã¤¤Â¤·³ÎÄê¡ª¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ëÊØÍø¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à
¤¿¤Ã¤¿110±ß¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤âÁÝ½üÆ»¶ñ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡Ö¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÊÀö¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëÌ¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÉ®¼Ô¤Ï»È¤¤Ê¬¤±ÍÑ¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþºÑ¤ß¢ö±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¡Ê2025Ç¯5·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£