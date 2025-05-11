¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤ÇÈþµÓ¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¡ª¡¡¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡¢¥ê¥µ¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É
¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¥á¥Ã¥È¥¬¥é¡£º£Ç¯¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤ÎÂç³¬ÃÊ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÈþµÓ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥»¥ì¥Ö¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥ê¥µ
¡¡º£Ç¯¥á¥Ã¥È¥¬¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ó¥¸¥å¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¹ø¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤È¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÈþµÓ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥È¥¬¥é¾ïÏ¢¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¿¥¥·¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÍÍ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥ì¥¹¥ë¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¡£¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ÇYSL¤È¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥¿¥¤¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥ì¥¶¡¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¥³¡¼¥Ç¡£¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÈþµÓ¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥ÄÅù¡¢ÈþµÓ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥ë¥Ã¥¯¤¬ÄêÈÖ¤Î¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¤Ç¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£º£Ç¯¤Î¶¦Æ±¥Û¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ë¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ò¥ª¥ó¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Çò¶ß¤¬¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÃíÌÜ¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤òÈ¼¤ï¤º¡¢Ã±¿È½ÐÀÊ¤·¤¿Èà½÷¤¬Å»¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥É¥ì¥¹¡£Á°½Ð¤Î3¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÏª½Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸Â¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¡¼¥×¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢TikTok¤Ë¤ÆÃ¦¤°¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¤âÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥Ù¥¹¥È¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¥¹¥¤ÎÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤È¥µ¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆµÓ¤òÂçÃÀ¤Ë»¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Jacob ¡õ Co.¤Î100¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¡¢¹õ¤¤¥µ¥Æ¥óÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¥â¡¼¥É¤ËÁõ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢°µ´¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÈÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¥ì¥Ã¥È¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾åÈ¾¿È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ±¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥ê¥µ
¡¡º£Ç¯¥á¥Ã¥È¥¬¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ó¥¸¥å¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¹ø¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤È¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÈþµÓ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥ÄÅù¡¢ÈþµÓ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥ë¥Ã¥¯¤¬ÄêÈÖ¤Î¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¤Ç¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£º£Ç¯¤Î¶¦Æ±¥Û¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ë¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ò¥ª¥ó¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Çò¶ß¤¬¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÃíÌÜ¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤òÈ¼¤ï¤º¡¢Ã±¿È½ÐÀÊ¤·¤¿Èà½÷¤¬Å»¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥É¥ì¥¹¡£Á°½Ð¤Î3¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÏª½Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸Â¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¡¼¥×¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢TikTok¤Ë¤ÆÃ¦¤°¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¤âÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥Ù¥¹¥È¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¥¹¥¤ÎÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤È¥µ¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆµÓ¤òÂçÃÀ¤Ë»¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Jacob ¡õ Co.¤Î100¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¡¢¹õ¤¤¥µ¥Æ¥óÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¥â¡¼¥É¤ËÁõ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢°µ´¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÈÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¥ì¥Ã¥È¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾åÈ¾¿È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ±¤¤ò¸«¤»¤¿¡£