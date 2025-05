¡Öwhen it comes to¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤âÉÑÈË¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª

正解は「〜に関して言えば、〜のことになると」でした!

なにか新しく話題を始めたいときや、特定のことについて言及したいときに便利なフレーズ。

ネイティブの会話を聞いていると、「when it comes to」とよく言っていることに気づくはずです。

「When it comes to tennis, he is better than anyone.」

(テニスのことになると、彼の右に出るものはいない)