¡ÚDeNA¡ÛÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¥¥é¥ê¸÷¤Ã¤¿»°¿¹¤ÎÂ¡ª¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ºòÌë¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡£¤·¤«¤·ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÀïÎÏ¡¦»°¿¹Âçµ®¤Î²÷Â¤Ï¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë2ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤«¤é¡¢4²ó¤«¤é6²ó¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë4ÅÀ¤ò¼è¤é¤ìµÕÅ¾¤òµö¤¹·ù¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢7²ó1»à¤«¤éÂåÂÇ¤Î¶åµ´Î´Ê¿¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¡£»°±º´ÆÆÄ¤ÏÂåÁö¤Ë»°¿¹Âçµ®¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÏ«¤»¤º¥»¥«¥ó¥É¤Ø¿ÊÎÝ¡£°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¥±¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç»°¿¹¤¬²Ì´º¤Ë»°ÎÝ¤ØÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»°¿¹¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤¬¤â¤Ä¤ì¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö½àÈ÷¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÁöÎÝ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ó¥¹¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡»°¿¹¤âÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥¿¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ç¡¼¥¿¤Î¸å²¡¤·¤âÂç¤¤¤¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡È¿·¡¦¥Ï¥Þ¤ÎðêÂÌÅ·¡É¡£¹¶·â¿Ø¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤ÌÃæ¡¢¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çë¸¶¹§¹°