¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¾×·â13¹æ¡õ14¹æ¡¡MLB¡È3´§²¦¡É¥¡¼¥×¡¢58HR¡õ153ÂÇÅÀ¥Ú¡¼¥¹¡Ä¥ä·³¤ÏÇÔÀï
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç13¹æ¡¢14¹æ
¢£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹ 11¡¼7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ë3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤Ë¤â14¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢½éµå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢399¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó121.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ë¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄ¾·â¤¹¤ë433¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó132¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Á¡¢Å¨ÃÏ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï12ËÜ¤Ç¡¢ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º.396¡¢ÂÇÅÀ¤Ï37¤ËÁý¤¨¡¢¤È¤â¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¡¢4·î¤Ï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.427¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¡¢OPS1.282¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¼«¿È10ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç39»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó58ËÜÎÝÂÇ¡¢153ÂÇÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ì¡¢7²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢8²ó¤Ë¤â4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë