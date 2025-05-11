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¢¨16¡¡ÌîÂ¼¿®°Ò & ¶¶ËÜºË. ÀÄÇ¯´ü¤Ë¤ª¤±¤ë²óÁÛ¤È¼«²æÆ±°ìÀ¤ª¤è¤Ó¿´ÍýÅªÅ¬±þ¤Î´ØÏ¢. ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¸¦µæ 15, 20-32 (2006).
¢¨17¡¡ÍèÅç½¤»Ö, ÀÐ°æÊ¸¹¯, »³ÃæÉðÉ§ & ¿åÃ«¤Ê¤ª¤ß. ²óÁÛË¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¨¡A»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¨¡. ÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¼Ò²ñÊ¡»ãÏÀ½¸ 130, 117-144 (2014).
¢¨18¡¡»³ºêµ×Èþ»Ò & ÎÓÀé¾½. ¹âÎð¼Ô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¤ËµÚ¤Ü¤¹¥é¥¤¥Õ¥ì¥Ó¥å¡¼Ë¡¤Î¸ú²Ì¸¦µæ. ÆüËÜÊÝ·ò°åÎÅ¹ÔÆ°²Ê³Ø²ñÇ¯Êó 25, 185 (2010).
¢¨19¡¡ÂÀÅÄÍ´õ & °æ¾å·ò. ¹âÎð¼ÔµÚ¤ÓÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Ë´¶¾ðÉ½½Ð¤òÂ¥¤¹²óÁÛË¡¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ. ¿ÍÊ¸ÏÀµæ 58, 59-69 (2009).
¢¨20¡¡ÊÌ½êÍ·»Ò, ºÙÃ«¤¿¤»Ò, Ä¹Ã«ÀîÈþ¹á & µÈÅÄ¹¬Âå. ¿²¤¿¤¤ê¹âÎð¼Ô¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¤Ë¤ª¤±¤ë²óÁÛË¡³èÍÑ¤Î¸ú²Ì. ÆüËÜÃÏ°è´Ç¸î³Ø²ñ»ï 6, 25-31 (2003).