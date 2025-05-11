¡Ò¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡ÓÀ¸³èÄ´ºº¡¡¿Æ¤Ë½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡¡3°Ì¤Ï¿©»ö¡¢2°Ì¤ÏÎ¹¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ1°Ì¤Ï¡Ä
ËÜÆü¡¢5·î11Æü¤ÏÊì¤ÎÆü¡£Æüº¢¤Î¶ìÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹Æü¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯2·î7Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****PGFÀ¸Ì¿¡Ê¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2024¡×¤ò¼Â»Ü¡¢¤½¤Î½¸·×·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÉ½¡Û¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°
* * * * * * *
¡ã¤½¤Î£³¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÍÎÉþ¡×
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿Æ¤Ë½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÍÎÉþ¡×¡¢2°Ì¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡¢3°Ì¡Ö¿©»ö¡×¡¢4°Ì¡Ö²Ö¡×¡¢5°Ì¡Ö¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡üÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿Æ¤Ë½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¡ÊÉ½¤ò³ÈÂç¡Ë
ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï1°Ì¡Ö¿©»ö¡×¡¢2°Ì¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡¢3°Ì¡Ö²Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Æ¤È¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¹ø¤¬¼å¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ªÀµ·î¤ËÎ¾¿Æ¤È¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ò·»¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¡ÖÂ¹¤¬±¿Å¾¤·¤Æ»°À¤Âå¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Î¹¹Ô¡¦¤ª½Ð¤«¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·ëº§¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö·ëº§¼°¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿Éã¿Æ¤ÎÎÞ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ëº§¡¦·ëº§¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤ä¡¢¡ÖÉã¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¡¢½é¤á¤Æµ¤¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¡¦¥±¥¬¡¦»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¡¢¡ÖÂ¹¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤¢¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â¡¦Â¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤Ê¤É¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ô¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¡Õ¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï51.9¡ó¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÃËÀ47.7%¡¢½÷À56.2%¡£½÷À¤ÎÊý¤¬¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦³ä¹ç¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¡Ô¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¡Õ¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡Ê¥°¥é¥Õ¤ò³ÈÂç¡Ë
¤Þ¤¿¡¢»÷¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡¢1°Ì¡ÖÀ³Ê¡×¡Ê35.0%¡Ë¡¢2°Ì¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¡Ê27.2%¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¿©¤Î¹¥¤ß¤ä¹¥¤¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡×¡Ê23.5%¡Ë¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ü¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦ÉôÊ¬¡ÊÉ½¤ò³ÈÂç¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¤·¤¿¤¤¿Æ¹§¹Ô¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¡ÖÎ¹¹Ô¡×
¤³¤ì¤«¤é¿Æ¹§¹Ô¤È¤·¤Æ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡¢1°Ì¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡¦´é¤ò¸«¤»¤ë¡×¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¡ÖÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¡×¡¢3°Ì¡ÖÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¡¢4°Ì¡Ö°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡¦¤´ÃÚÁö¤¹¤ë¡×¡¢5°Ì¡Ö²ð¸î¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡ü¤³¤ì¤«¤é¿Æ¹§¹Ô¤È¤·¤Æ¤·¤¿¤¤¤³¤È¡ÊÉ½¤ò³ÈÂç¡Ë
ÍýÁÛ¤Î¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤Ï¡©
¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ë¡Ö¹â¶¶ ±Ñ¼ù¤µ¤ó¡õ¹â¶¶ ¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¡¢2°Ì¡Ö´Øº¬ ¶Ð¤µ¤ó¡õ´Øº¬ ËãÎ¤¤µ¤ó¡×¡¢3°Ì¡ÖÌÀÀÐ²È ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡õIMALU¤µ¤ó¡×¡¢4°Ì¡ÖÅÏÊÕ ¸¬¤µ¤ó¡õ°É¤µ¤ó¡×¡¢5°Ì¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡õ¾®±à Î¿±û¤µ¤ó¡×¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¶¶ ±Ñ¼ù¤µ¤ó¡õ¹â¶¶ ¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¾ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤êÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Î¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÍýÁÛ¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤À¤È»×¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»°À¤ÂåÆ±µï¤ÇÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¡£2°Ì¤Ë¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡¢3°Ì¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢4°Ì¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡¢5°Ì¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¢¡Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2024
¢¡Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼²ñ°÷¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷
¢¡Ä´ºº´ü´Ö ¡§2024Ç¯9·î10Æü¡Á9·î11Æü
¢¡Ä´ººÊýË¡ ¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¡Ä´ººÃÏ°è ¡§Á´¹ñ
¢¡Í¸ú²óÅú¿ô ¡§2,000¥µ¥ó¥×¥ë
¡ÊÍ¸ú²óÅú¤«¤éÀÊÌ¡ßÇ¯Âå¶èÊ¬¤¬¤Û¤Ü¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃê½Ð¡Ë
¡ÊÆâÌõ¡Ë
¡¡40Âå¡§ÃËÀ¡¿333¿Í¡¦½÷À¡¿333¿Í
¡¡50Âå¡§ÃËÀ¡¿334¿Í¡¦½÷À¡¿334¿Í
¡¡60Âå¡§ÃËÀ¡¿333¿Í¡¦½÷À¡¿333¿Í
¢¡Ä´ºº¶¨ÎÏ²ñ¼Ò ¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò