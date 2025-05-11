STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´43Ëç)

£´·î£³£°Æü¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£

¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ£²£°£²£µÇ¯¤Ç£±£°£°Ç¯¡£

ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â£±£°£°Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÃ²Û¤È¡¢»¥ËÚÃæ¿´Éô¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤à¤½¤ÐÅ¹¤ÎÎò»Ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ°ì¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤ª²Û»Ò¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¡¡ÁÏ¶È¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¡ª

¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤­¤Ä¤Í¿§¤Ë¾Æ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡£

¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

´Ý¤á¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é´°À®¡Ä¤¤¤¨¤¤¤¨¡ª

ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¡ÖÆüËÜ°ì¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤ª²Û»Ò¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¤Ç¤¹¡£

À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é£±£²£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¡Ö»°À±¡×¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¤òÉ®Æ¬¤ËÆ»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏ¶È¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»°À±¡¡º´Æ£¹ª¤µ¤ó¡Ë¡ÖºÇ½é¤Ï·³Ââ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤ÆÇä¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤âÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÏ¶È¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

»°À±¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼Â¤Ï¾®Ã®»ÔÆâ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÀ½Â¤¡£

£±£¹£°£¹Ç¯¤ËÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢¥Ñ¥óÀ½Â¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤é½ù¡¹¤Ë²Û»Òºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤¤¤Þ¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤ÈÊÂ¤Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

¡ÊÆÑ¾®ËÒ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¤·¤ª¤¤¤·¤¤¡×

ÅöÊÌÄ®¤«¤éÍè¤¿½÷À­¤Ç¤¹¡£

µ¢¤êÆ»¤Ë»°À±¤Ë´ó¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³ー¥¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÅöÊÌÄ®Ì±¡Ë¡Ö¤Þ¤º¡¢¤è¤¤¤È¤Þ¤±¤Ç¤·¤ç¡¢¤«¤·¤ï¤â¤Á¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¥°¥Ã¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡¢É¬¤º¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡£Êì¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¡¢»°À±¤¬¡£¤è¤¤¤È¤Þ¤±¤Ã¤Æ¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¹¥¤­¤ÇËè²ó¡ÊÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×

¾¼ÏÂ30Ç¯¤´¤í¤Î¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×CM¡¡¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÏÆÑ¾®ËÒ¤ÎÎò»Ë¤È¤Î´Ø¤ï¤ê

»°À±¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¡£

ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£±£¹£±£°Ç¯¤ËÁà¶È¤ò»Ï¤á¤¿²¦»ÒÀ½»æ¤ÎÆÑ¾®ËÒ¹©¾ì¡£

»æ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë´ÝÂÀ¤ò±¿¤Ö¤È¤­¡¢ºî¶È°÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤¤¤¿¡¡¤è¤¤¤È¤Þ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

½éÂå¤Î¾®ÎÓÀµ½Ó¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤Î¸¶É÷·Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÆÃ»º¤Î¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤ò»È¤¤¡¢´ÝÂÀ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Åö½é¤Î¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡ÖÀÚ¤ê¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥à¤¬¥Ù¥È¥Ù¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤ª²Û»Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È°ì¤Ä°ì¤Ä¸ÄÊÌ¤ËÊñÁõ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤äー

¥¢¥í¥Ë¥¢¤Î¥¸¥ã¥à¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Ì£¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê²½¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÇòÏ·Ä®Ì±¡Ë¡ÖÆÑ¾®ËÒ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µë¿©¤Ç¡Ê»°À±¤Î¥Ñ¥ó¤¬¡Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»°À±¤Î¥±ー¥­¤¬¤è¤¯½Ð¤¿¤Î¤Ç¿È¶á¤È¤¤¤¦¤«¡×

¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¦¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×

¤¤¤ÄÍè¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¡£

¤½¤ì¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ê»°À±¡¡º´Æ£¹ª¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤Ì£¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸¦µæ¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ£²£°£°Ç¯£³£°£°Ç¯Â³¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×

ÁÏ¶È136Ç¯¡ÈÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¡É¡¡ËÌÎµÄ®¤Î¤½¤ÐÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÆóÈ¬¤½¤Ð¡×¤È·Ñ¤®Â­¤·¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤Ä¤æ¡×

»¥ËÚ¤ÎÃ¬¾®Ï©¾¦Å¹³¹¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¡¢£±£°£°Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤½¤ÐÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÁÏ¶È¤«¤é£±£³£¶Ç¯¡¢¡Ö¼ò¤È¤½¤Ð ¤Þ¤ë¤­¡×¤Ç¤¹¡£

¡Ê¼ò¤È¤½¤Ð ¤Þ¤ë¤­¡¡ÉðÆ£¾°»ÊÅ¹Ä¹¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤È·Ñ¤®Â­¤··Ñ¤®Â­¤·¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤Ä¤æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡££³ÂåÌÜ¤ÎÊý¤¬Åìµþ¤Ë½¤¶È¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¾¸Í¤½¤Ð¤Ã¤Ý¤¤¤Ä¤æ¤Ç¤¹¤Í¡×

£³Ç¯Á°¤«¤éÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÉðÆ£¾°»Ê¤µ¤ó¡£

¸µ¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤­¤Î¤½¤Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¼ò¤È¤½¤Ð ¤Þ¤ë¤­¡¡ÉðÆ£¾°»ÊÅ¹Ä¹¡Ë¡Ö¤³¤³Íè¤ëÁ°¤â²¿Å¹ÊÞ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤³¤í¤â¤Þ¤ë¤­¤Î¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

Å¹¤Î¼«Ëý¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âËÌÎµÄ®¤Î¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆóÈ¬¤½¤Ð¡£

»³¤ï¤µ¤Ó¤ò¤Î¤»¤¿¤½¤Ð¤ÈÅ·¤×¤é¥»¥Ã¥È¤¬Å¹¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£

¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö£´£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Ð²°¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤¯¤±¤É¤³¤³¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×

ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÏÆî£²¾òÀ¾£´ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤­¡×¡£

¶è²èÀ°Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ£·£µÇ¯Á°¤Ë¤¤¤Þ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÎ¤ÈÅ¹¹½¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÁÏ¶È»þ¤Î´ÇÈÄ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¹Ç¯»È¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¤»¤¤¤í¤äÅ·¤×¤éÍÑ¤Î´ï¡£

Ï·ÊÞ¤Î¤Þ¤ë¤­¤ÎÎò»Ë¤ò´ï¤«¤é¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£

¤ª¼ò¤òÓÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤Ð¤Ç¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤¹¡£

¹¾¸Í»þÂå¤Î¸Å¤­ÎÉ¤­Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£

¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤À¤·¤È¤«¤Í¡¢¤½¤Ð¼«ÂÎ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡£ËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤¿¤Î¤¬¤â¤¦£¶£°Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£Ê·°Ïµ¤¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×

¡Ê¼ò¤È¤½¤Ð ¤Þ¤ë¤­¡¡ÉðÆ£¾°»ÊÅ¹Ä¹¡Ë¡Ö£±Æü£±Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤Ð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤ó£²£°£°Ç¯¤Ç¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

¹á¤ê¹â¤¤¤½¤Ð¤ÈÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¤½¤Ð¤Ä¤æ¡£

¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¤¬»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£