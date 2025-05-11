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High-voltage water-scarce hydrogel electrolytes enable mechanically safe stretchable Li-ion batteries | Science Advances
This Stretchable Battery Heals After Being Cut in Half - IEEE Spectrum
https://spectrum.ieee.org/stretchable-lithium-ion-battery
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