ÃæÂ¼Àð¿ý¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÁÄ¤Î·Ý¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ê½ÉÌ¿¡×¡Ä¹ñÎ©·à¾ì£¶·î²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¶µ¼¼¡ÖÅÚ²°¼çÀÇ¡×
¡¡ÃæÂ¼Àð¿ý¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¡¢¹ñÎ©·à¾ì£¶·î²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¶µ¼¼¡Ê£¶·î£´¡Á£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥ë¹ÓÀî¡Ë¤ÇÀ®¶ð²È¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö´á¼Ï°¡Ê¤¬¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë½½Æó¶Ê¡×¤«¤é¡ÖÅÚ²°¼çÀÇ¡Ê¤Ä¤Á¤ä¤Á¤«¤é¡Ë¡×¤ÎÅÚ²°¼çÀÇÌò¤ò£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÀÖÊæÏ²»Î¤ÎÆ¤¤ÁÆþ¤ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÈÎÉÅ¡¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à´úËÜ¤ÎÅÚ²°¼çÀÇ¤ò±é¤¸¤ëÀð¿ý¤Ï¡Ö¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾ºî¡£Á¾ÁÄÉã¤Î½éÂåòî¼£Ïº¤¬±é¤¸¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£°ÎÂç¤ÊÀèÁÄ¤Î·Ý¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ê½ÉÌ¿¡×¡£ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿½éÂå¤Î²»À¼¤ò¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÄ°¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤ÎºäÅÄÆ£½½Ïº¤µ¤ó¡Ê£²£°£²£°Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¸£¸¡Ë¤«¤é¡¢½éÂåòî¼£Ïº¤Î°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö·Ý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¹©É×¤ò¤¹¤ë¿Í¡£¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Î£²£µÆü´Ö¤ÇËèÆü¡¢°ã¤¦¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡×¡£´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç£±Ê¬¤Û¤ÉÇï¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â¡£¡Ö½éÂåòî¼£Ïº¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥é¡¢Â¸ºß´¶¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤Î¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¶µ¼¼¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ÎÍè¾ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö²ÎÉñ´ì¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£²ÎÉñ´ì¤Î¾Íè¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë