¡Ú2800±ß¤Î90¡ó¡£¤¤¤¯¤é¡©¡Û½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¡ÈÆóÎ®¡É¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÏÂç¥¥é¥¤¡Ä¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¶å¶å¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥¯¤Ê·×»»¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿·´©¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤ò²òÌÀ¤·¤¿°ìºý¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ü¤ê·×»»¥Æ¥¯¡×¤òÃÎ¤ì¤ëËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
³ä¹ç¤Î·×»»¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢³ä°ú·×»»¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÄê²Á¤Î90¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡á10¡ó°ú¤¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î·×»»ÊýË¡¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢10¡óÃÍ°ú¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë·×»»¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10¡ó°ú¤¤Ï¡Ö1¥±¥¿Æ°¤«¤¹¤À¤±¡×
¤½¤â¤½¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢10¡ó°ú¤¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥«¥ó¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2800±ß¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤é¡¢10¡ó¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¥«¥ó¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£2800±ß¤Î1³ä¤Ï¡¢280±ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö2800¡ß0.1¡×¤Ê¤ó¤Æ·×»»¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ì·å¤º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Î¡Ö90¡ó¡×¤òµá¤á¤ë·×»»¤Î¾ì¹ç¡¢2800-280¤ò·×»»¤¹¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë280¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö300¼å¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÅú¤¨¤Ï¡Ö2500±ß¤¯¤é¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢ÉáÃÊ¤Å¤«¤¤¤Î·×»»¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö280±ß¤ò°ú¤¯¤Ê¤ó¤ÆÌÌÅÝ¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
°ì±þÃúÇ«¤Ê·×»»¤Î»ÅÊý¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö300±ß°ú¤¤¤Æ¤«¤é20±ßÂ¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£300±ß°ú¤¯¤È2500±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë20±ß¤òÌá¤·¤Æ2520±ß¡£¤³¤ì¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¸å¤Î¶â³Û¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ç¿ô»ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö90¡ó¤Î·×»»¤Ï10¡ó¤Î·×»»¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á¾¯¤·Â¿¤á¤Ë°ú¤¤¤Æ¤«¤éÈùÄ´À°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Îµ»¤ò¼«Á³¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÊ£»¨¤Ê¼°¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ê½ç¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÇÄ°®¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Â®¤¯¤Æ³Î¼Â¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡Ö10¡ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡È¡ß0.9¡É¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·×»»¼°¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤ê»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤È¼å¤¤¿Í¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö·×»»¼°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤ä¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç·×»»¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£10¡óÃÍ°ú¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ì·åÆ°¤«¤·¤Æ°ú¤»»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤ÈÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë