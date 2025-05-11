J¶þ»Ø¤Î¡ÖÀºÌ©µ¡³£¡×¤Ë°ÛÊÑ!? ¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¡È¼«ÌÇ¢ª¿®¤¸Æñ¤¤¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡É¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢Â³¥ß¥¹
¡¡2025Ç¯£µ·î10Æü¤ËFCÅìµþ¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò£±-£°¤È²¼¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¡ÈÌÜ¤òµ¿¤¦¥·¡¼¥ó¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢£°-£°¤Ç·Þ¤¨¤¿80Ê¬²á¤®¤Î¾ìÌÌ¤À¡£¡¡¿À¸Í¤ÎDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬Î®ÀÐ¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÂ¤â¤È¤Ë¼ý¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢FCÅìµþ¤ÎDFÌÚÂ¼À¿Æó¤È£±ÂÐ£±¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ï¼«¤é»Å³Ý¤±¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¥ß¥¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¼«ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡¡¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼«¤é½¦¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤·¤¿ÂçÇ÷¤À¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ·ý¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡È¿®¤¸Æñ¤¤¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡É¤â¡£J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¡ÖÀºÌ©µ¡³£¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢Â³¥ß¥¹¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡J¥ê¡¼¥°MVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿2023Ç¯Åö»þ¤ÎÂçÇ÷¤Ê¤éÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡££µ·î£³Æü¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤ò·ç¾ì¤·¡¢Â³¤¯¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡¢FCÅìµþÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤ª¤½¤é¤¯ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥ß¥¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¿À¸Í¤¬¤³¤³¤«¤éÉâ¾å¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÇ÷¤ÎÎÏ¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£Àµ³Î¤«¤ÄÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ÇÏ¢ÇÔÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²þ¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô