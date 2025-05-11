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¢£À¶½Õ¡ãTOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 1¡ä
3·î23Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬ BLUE RESISTANCE
4·î05Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦CLUB ROOTS
4·î11Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦BLUE NOTE TOKYO
5·î04Æü(Æü)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL
5·î24Æü(ÅÚ)¡¡ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN'S ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2
5·î25Æü(Æü)¡¡ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN'S ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2
6·î07Æü(ÅÚ)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHTHOUSE
6·î08Æü(Æü)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHTHOUSE
6·î29Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI
7·î05Æü(ÅÚ)¡¡ÆàÎÉ¡¦EVANS CASTLE HALL
7·î26Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
7·î27Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°BOTTOMLINE
¢£¹õÌ´¡ãZepp TOUR CORKSCREW 2025¡ä
8·î06Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
8·î09Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæPIT
8·î11Æü(·î½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
8·î16Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
8·î24Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
8·î31Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
9·î06Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity ¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é
9·î15Æü(·î½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
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