Ï¢ÇÔ¥¹¥¿ー¥È¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é½éÇòÀ±¡Ä¹â³ÎÎ¨¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈäÏª

5月11日(現地時間10日)にマディソン・スクエア・ガーデンで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス準決勝第3戦が行われ、2位のボストン・セルティックスが3位のニューヨーク・ニックスと対戦した。

2連敗スタートのセルティックスは試合序盤からアル・ホーフォード、ジェイレン・ブラウン、ジェイソン・テイタムが3ポイントシュートを成功。リードしながら試合を進めると、ベンチから出場したペイトン・プリチャードも加勢し、36-20で最初の12分間を終えた。

ルーク・コーネットの得点で始まった第2クォーターではリードを拡大。71-46と25点差で試合を折り返した。

後半は第3クォーター開始1分19秒からドリュー・ホリデーの3ポイント、デリック・ホワイトのフリースロー2本で試合最大31点差に。その後は十分なリードを活かし、115-93で逃げきった。

セルティックスは第1戦、第2戦で25パーセントに終わった3ポイント成功率が50パーセント。プリチャードが5本を含むチーム最多23得点、テイタムも5本を含む22得点に9リバウンド7アシスト2スティール、ブラウンが19得点6リバウンド5アシスト、ホワイトが17得点5リバウンド、ホーフォードが15得点9リバウンドをマークした。

なお、両者による第4戦は13日(同12日)に開催される。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 93-115 ボストン・セルティックス



NYK|20|26|24|23|=93



BOS|36|35|25|19|=115

CELTICS SPLASH THEIR WAY TO A WIRE-TO-WIRE GAME 3 WIN!

☘️ 20 3PM

☘️ Plus 45 points on 3-point margin

☘️ 50.0 3P% pic.twitter.com/oYN8UKsHRH

- NBA (@NBA) May 10, 2025