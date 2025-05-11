º£Ç¯51ºÐ¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡¡ÂÇ·âÅê¼ê¤Ç350µå¡Ö¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Çºô±Û¤¨¤âÈäÏª
¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤äMLB¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬10Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤Ë51ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¾°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È350µå°Ê¾åÅê¤²¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È11¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê1Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö¤¿¤À´î¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î°ìµå¤òÎÉ¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ¶áÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¸½¾õ¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ1Àï1Àï¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£