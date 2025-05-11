ÈÄÃ«Í³²Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌÂ¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºßÌÀ¤«¤¹¡¡ÍýÁÛ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤È¤Ï¡Ä
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦15¡Ë¤ÇÉÒÏÓÀ¯¼£µ¼Ô¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê49¡Ë¡£½÷Í¥¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¥Þ¥Þ¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÈÄÃ«¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ßÍýÁÛ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¸åÆ£¡¡¼ÂÊæ¡Ë
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ï¡¢20Ç¯´Ö¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¸µ¿¦°÷¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤¬¡¢Ì´¤ò¼º¤¯¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÉå¤Ã¤¿µðÂç¸¢ÎÏ¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹Êª¸ì¡£ÈÄÃ«¤ÏÂçÊªÀ¯¼£²È¤äÂç´ë¶È²ñÄ¹¤é¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÀ¯¼£µ¼Ô¡¦À¾·´½½ÏÂ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºÊ¡¢Êì¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤ÁÂè°ìÀþ¤Ç¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤Î50ºÐ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤í¤ª¤í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ëÆü¡¹¡£¤½¤Î³èÎÏ¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÇ¯¾å¤Î½÷À¤¬À¸¤À¸¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¡¢ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÀè¤òÁö¤ëÀèÇÚ½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢ÈÄÃ«¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤À¸¤¤ÈÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÇ¯¾å¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¡©¤¢¤ì¤Ã¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤ëÈÄÃ«¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£