¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÅÏÊÕ¸¬¡ÖÅÄ¾Â°Õ¼¡¡×¤ÎÁêÎÉ¾ë¡¡´°À®¤«¤é¤ï¤º¤«8Ç¯¤ÇÅ°ÄìÇË²õ¤È¤¤¤¦»Ä¹óÊª¸ì
12Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿¾ë¤À¤Ã¤¿¤¬
¡¡ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Î²°Éß¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿º´ÌîÀ¯¸À¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤¬¡Ö¼çÅÂÆ¬ÍÍ¡Ê°Õ¼¡¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤ªÌÜÄÌ¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃäÃË¤ÎÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¾ë¤ÎÉáÀÁ¤¬¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁêÎÉ¤Î¹ñ¸µ¤Î¤Û¤¦¤Ø¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè17²ó¡ÖÍð¤ìºé¤±ýÍè¤Îºù¡×¡Ê5·î4ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡ÈÀ¸È©¡É¤¢¤é¤ï¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ö²¿¤âÃå¤Æ¤Ê¤¤¡×¾×·â¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿°¦´õ¤ì¤¤¤«
¡¡ÁêÎÉ¡ÊÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¤È¤ÏÅÄ¾Â²È¤ÎÎÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£Åö½é¡¢°Õ¼¡¤Ï¾ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Ø²°¤òÈÍÄ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÌÀÏÂ4Ç¯¡Ê1767¡Ë¡¢°Ì³¬¤¬½¾»Í°Ì²¼¤Ë¾å¾º¤·¡¢5,000ÀÐ¤ò²ÃÁý¤µ¤ì¤Æ2ËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¿·µ¬¤Ë¾ë¤òÃÛ¤¤Ï¤¸¤á¡¢12Ç¯¤«¤±¤Æ°Â±Ê9Ç¯¡Ê1780¡Ë¤ËÁêÎÉ¾ë¤¬´°À®¡£»Ë¼Â¤Ç¤â¡¢°Õ¼¡¤Ï¤Ç¤¾å¤Ã¤¿¾ë¤Î¸«Ê¬¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Õ¼¡¤Ï¡Ö¤³¤³º´ÎÉ¤Ï¡¢¸»Æâ¤È¤ï¤·¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ²È¿Ã¤â¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÁêÎÉ¤Ë¤ÏÅÂ¤Î¤Þ¤Ä¤ê¤´¤È¤ËÉÔËþ¤ò¤â¤Ä¼Ô¤Ê¤É¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆÇÀ²È¤ÎÄÁ»Å»ö¤¬Áý¤¨¡¢É´À«¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À°¤Ã¤¿³¹Æ»¤ä¹Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¦¿Í¤¿¤Á¤â½á¤¤¡¢±¿¾å¡¢Ì½²Ã¤¬Â¿¤¯Æþ¤ê¡¢¤³¤Î¾ë¤ÎÉáÀÁ¤Ï¡¢Ç¯¹×¤ò°ìÀÚ¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÎ®¤ì¤ë¡Öµª¹Ô¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÁêÎÉÈÍ¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ì¤ê¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö°Õ¼¡¤ÏºâÀ¯¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÍÜ»½¤ä¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤¼¤ÎÌÚ¤ÎºÏÇÝ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ»º»º¶È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤äÊª»ñ¤Î±ýÍè¤Î¤¿¤á¡¢³¹Æ»¤Î³ÈÄ¥¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÎÌ±¤«¤é¡ÈÅÄ¾Â³¹Æ»¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ»¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯µì²È¤ÎÏÆ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤Î»Ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â±Ê9Ç¯¡¢ÁêÎÉ¾ë¤¬´°À®¡£¤³¤Î¤È¤°Õ¼¡¤Ï¡¢¾ë¤Î¸«Ê¬¤äÎÎÆâ¤Î»ë»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¹ÁÄ®¤À¤Ã¤¿ÁêÎÉ¤ò¾ë²¼Ä®¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿°Õ¼¡¡£Èà¤¬¤á¤¶¤·¤¿¹ñ¤Å¤¯¤ê¤Î°ìÃ¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢°Õ¼¡¤ÏÁêÎÉ¾ë¤òÃÛ¤¡¢ÎÎ¹ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬µÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÁêÎÉ¾ë¤Ï¡¢´°À®¤·¤Æ¤ï¤º¤«8Ç¯¤Ç¡¢Å°Äì¤·¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·µ¬ÃÛ¾ë¤¬µö¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎ©¾ì
¡¡ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬ÁêÎÉ¤ÎÃÏ¤Ë1ËüÀÐ¤òÇÒÎÎ¤·¤¿¤Î¤ÏÊõÎñ8Ç¯¡Ê1758¡Ë¡¢40ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ïº£Àî»á¡¢ÉðÅÄ»á¡¢ÆÁÀî»á¤¬Æþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Å·Àµ10Ç¯¡Ê1582¡Ë¤ÎÉðÅÄ»áÌÇË´¸å¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£²È¹¯¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÁêÎÉ¸æÅÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÊÌÁñ¤ò·ú¤Æ¡¢Âë¼í¤äÁ¥Í·¤Ó¤Ë¶½¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êõ±Ê2Ç¯¡Ê1705¡Ë¡¢ËÜÂ¿ÃéÀ²¤¬Éõ¤¼¤é¤ì¤ÆÁêÎÉÈÍ¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÈÍÄ£¤Ï¿Ø²°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÌÀÏÂ4Ç¯¡Ê1767¡Ë7·î¡¢ËëÉÜ¤«¤é°Õ¼¡¤Ë¡¢¾ëÎÝ¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤¬²¼¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ÎÂçÌ¾¤Ï¡¢1¹ñ°Ê¾å¤òÎÎ¤¹¤ë¡Ö¹ñ¼ç¡×¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡Ö½Ú¹ñ¼ç¡×¡¢¤ª¤ª¤à¤Í3ËüÀÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¾ë¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤¿¡Ö¾ë¼ç¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¾ë»ýÂçÌ¾¡×¡¢¾ë¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤¬³Ê¼°¤Ï¾ë¼ç¤ËÊÂ¤Ö¡Ö¾ë¼ç³Ê¡×¡¢¿Ø²°¤·¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤¾®ÈÍ¤Î¡ÖÌµ¾ë¡×¤Î5³¬µé¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾ë¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ï¾å°Ì¤Î3³¬µé¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Õ¼¡¤Ï¾ë»ýÂçÌ¾¤Ë½ÐÀ¤¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µÏÂ¸µÇ¯¡Ê1615¡Ë¤ËÉð²È½ôË¡ÅÙ¤¬È¯ÉÛ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¿·µ¬ÃÛ¾ë¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤ÎÎã³°¤ò½ü¤¤¤Æ¸¶Â§Åª¤Ë¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÛ¾ëÌ¿Îá¤¬¤¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°Õ¼¡¤¬ËëÉÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÛ¾ë¤ÎºÇÃæ¤Ë¤âÀÐ¹â¤Ï3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÃÁý¤µ¤ì¡¢¾ë¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï·×3Ëü7,000ÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊºÇ¹â¤Ç5Ëü7,000ÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
Ç¯¹×ÁýÄ§¤Ê¤·¤ËÃÛ¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¾ë
¡¡ÁêÎÉ¾ë¤Ï¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¾ë¤À¤Ã¤¿¡£¾ë°è¤ÏÅìÀ¾Ìó500¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîËÌÌó450¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó23ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¡£ËÌÅì¤òÎ®¤ì¤ëÁêÎÉÀî¤ÈËÌÀ¾¤òÎ®¤ì¤ëÅ·¤ÎÀî¤òÅ·Á³¤Î³°ËÙ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢ËÜ´Ý¡¢Æó¤Î´Ý¡¢»°¤Î´Ý¤òÇÛ¤·¤Æ¿åËÙ¤ò¤á¤°¤é¤»¡¢ÀÐ³À¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡£Ï¦¤Ï»°½ÅÏ¦¡¢ÂÀ¸ÝÏ¦¡¢Åì³ÑÏ¦¡¢Æó¤Î´ÝÏ¦¡¢Æî³ÑÏ¦¡¢À¾³ÑÏ¦¤Î6Åï¤¬·ú¤Á¡¢»°½ÅÏ¦¤ÏÅ·¼é¤ËÁêÅö¤¹¤ë·úÃÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÛ¾ë¤Î¤¿¤á¤ËÎÎÆâ¤ÎÉ´À«¤äÄ®Ì±¤«¤éÇ¯¹×¤äÀÇ¤òÁýÄ§¤·¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°Õ¼¡¤ÎÈÍÀ¯¤Ï¼ÂºÝ¡¢¤«¤Ê¤êÀè¿ÊÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾ë²¼Ä®¤Ï¸ëÈ×¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÆ»Ï©¤Ï½ÙÉÜ¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉý4´Ö¡Ê8¥á¡¼¥È¥ë¼å¡Ë¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾ÈÍ¤Ï¸òÄÌ¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¿ï½ê¤Ë´Ø½ê¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÖÅÄ¾Â³¹Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ãæµ÷Î¥Æ»Ï©¤¬¤¢¤é¤¿¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢Åì³¤Æ»¤È¤ÎÀÜÂ³¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÎÌ±¤ËÂç¤¤ÊÍøÊØÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¡¹¤Ë¤ÏÏ¹¤Ï¤¼¤ÎºÏÇÝ¡¢ÍÜ»½¤Ê¤É¤ò¾©Îå¤·¡¢À½±ö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÎÎÌ±¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âµÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å·ÌÀ2Ç¯¡Ê1782¡Ë¤«¤éÂ³¤¤¤¿Å·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇÀÌ±¤Ë²¸¼Ú¶â¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ±À¯¡×¤È¤·¤Æ¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786¡Ë8·î¡¢°Õ¼¡¤ò¿®Íê¤·¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¸å¤í½â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿10Âå¾·³²È¼£¤¬»àµî¡£Æ±»þ¤Ë°Õ¼¡¤ÏÏ·Ãæ¤òÈíÌÈ¤µ¤ì¡¢10·î¤Ë¤Ï5Ëü7,000ÀÐ¤Î¤¦¤Á2ËüÀÐ¤ò¾¤¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢¹¾¸Í¿ÀÅÄ¶¶¤Î¾å²°Éß¤ÈÂçºä¤ÎÂ¢²°Éß¤òË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
½îÌ±¤ÎÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ò°Õ¼¡¤Ë¸þ¤±¤¿
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¶à¿µ¤Ï12·î27Æü¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¡¢°Õ¼¡¤ÏÍâÅ·ÌÀ7Ç¯¸µÆü¤ÎÇ¯²ì¤Î¼°¤Ë¤ÏÅÐ¾ë¤·¤Æ¡¢¿·¾·³¤Î²ÈÀÆ¤ËÇÒ±Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë2ËüÀÐ¤â¸ºÊð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î½èÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë6·î19Æü¡¢°Õ¼¡¤ÎÀ¯¼£¤òÈãÈ½¤¹¤ëµÞÀèË¯¤Ç¡¢¡ÖÅ·Å¨¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¡¢¾·³²ÈÀÆ¤Î¼ÂÉã¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¤ä¸æ»°²È¤ÎÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÏ·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤ÊÀ¯¸¢Ã´Åö¼Ô¤È¤½¤Î¹õËë¤Î»×ÏÇ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£10·î2Æü¡¢¤µ¤é¤Ë2Ëü7,000ÀÐ¤ÎË×¼ý¤È±£µï¡¢¤½¤·¤Æ²¼²°Éß¤Ç¤Îê¯µï¶à¿µ¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢2ËüÀÐ¤ò¸ºÉõ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Êºá¾õ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Ï·Ãæºß¿¦Ãæ¤ÎÉÔÀµ¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£1ËüÀÐ¤À¤±¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁêÎÉ¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¦±ü¹ñ¿®É×·´¡ÊÊ¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¤Ê¤É¡Ë¤È±Û¸å¹ñ·Û¾ë·´¡Ê¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¡¢Ì¯¹â»Ô¡¢¾å±Û»Ô¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ1ËüÀÐ¤¬¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¡¢Â¹¤Î°ÕÌÀ¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤ÉÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤«¤éÊÆ²Á¹âÆ¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ÊÆÌä²°¤Ê¤É¤¬½±¤ï¤ì¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤ëÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÞ¤«¤é¡¢°Õ¼¡¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½îÌ±¤ÎÉÔËþ¤òÄÃÀÅ²½¤·¡¢Äê¿®¤é¤ËÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇËëÉÜ¤Ï¡¢ÁêÎÉ¾ë¤Î¼è¤ê²õ¤·¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿
¡¡Å·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡Ë1·î16Æü¤«¤é2·î5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁêÎÉ¾ë¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë²õ¤µ¤ì¤¿¡£´°À®¤·¤Æ¤Þ¤À8Ç¯¤·¤«·Ð¤¿¤Ê¤¤¾ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÏÉÔÀµ¤òÍýÍ³¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¢¤¿¤é¤·¤¤»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËëÉÜÊý¤Î¼ý¾ë»È¤Ë¾ë¤¬ÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ·ÌÀ7Ç¯11·î25Æü¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾ë¤Ï³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°½ÅÏ¦¤òÉ®Æ¬¤Ë6¤Ä¤ÎÏ¦¤ä¸æÅÂ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìç¡¢Ä¹²°¡¢ÌòÂð¤«¤éÊ½¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ2·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢ºàÌÚ¤«¤é·ú¶ñ¡¢½º´ï¤Ê¤É¤Þ¤Ç¤¬¶¥Çä½èÊ¬¤ËÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÀÐ³ÀÅù¤â½ù¡¹¤Ë±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î5¥«·î¸å¤Î7·î24Æü¡¢°Õ¼¡¤Ï¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤Ë¹¾¸Í¤ÇË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Õ¼¡¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÁêÎÉ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È°ã¤Ã¤Æ¼è¤êÎ©¤Æ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¼º¶È¼Ô¤ÏÁý¤¨¡¢Ê¸À¯5Ç¯¡Ê1822¡Ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ìÙä¤¬µ¯¤¤ÆÂå´±½ê¤¬½±·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áËëÉÜ¤Ï¡¢ÆÁÀ¯²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¾®Åç¾Ö±à¤òÂå´±¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¾Ö±à¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢ÅÄ¾Â²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ¼¡¤Î»ÍÃË¡¢°ÕÀµ¤òÁêÎÉ¤ËÌá¤·¡¢ÁêÎÉÈÍ¤òÉü¶½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ËëÉÜ¤Ï¤ß¤º¤«¤é¤¬Áò¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬¡ÖÁ±À¯¡×¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
À¸²Ö,
¾²ÃÈË¼,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³ùÁÒ,
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¶âÂ°²Ã¹©