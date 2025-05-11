Îå¤Þ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¡©¸Þ·îÉÂµ¤Ì£¤ÎÈà½÷¤ò¥à¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¼å¤Ã¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°¦¤¹¤ëÈà½÷¤Ë¡Ö¸Þ·îÉÂ¡×¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Å¬Åö¤Ê°Ö¤á¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÈà»á!?¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÎå¤Þ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¡©¸Þ·îÉÂµ¤Ì£¤ÎÈà½÷¤ò¥à¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¸Þ·îÉÂ¡©¤½¤ó¤Ê¤Îµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤í¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÊ¹¤Î®¤¹
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤³¤½Èà»á¤Ë°Ö¤á¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤µ¤Ë¼ºË¾¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ËÆ±¾ð¤â¤»¤º¤Ë¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎä¹ó¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Ù¤¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤Æ²¶¤È·ëº§¤¹¤ë¡©¡×¤È¤É¤µ¤¯¤µ¤Þ¤®¤ì¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë
¡Ö¡ØÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤ò¤Ä¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤Ê¡ª¡Ù¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö·ëº§¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢È¿È¯¤ò¿©¤é¤¦¤Î¤¬¥ª¥Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤òµß¤¨¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ñºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¹ø³Ý¤±¤Ê¤ó¤À¤·Å¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈà½÷¤Î»Å»ö¤ò·Ú¤¯¸«¤ë
¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤ò¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¡ª¤ÈÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ°¢Á³¤È¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö·¯¤¬¼¤á¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼¿¦¤ò´«¤á¤¿¤é¡¢âË¤Þ¤ì¤ÆÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»þÂåºø¸í¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢Æó¿Í¤Î¾Íè¤Ë¤â°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤òµñÈÝ¤¹¤ë
¡Ö¡Ø²¶¤Ë¤É¤¦¤·¤í¤È¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤À¤±¥à¥À¤À¡Ä¤È¼ºË¾¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ë¸«¸Â¤é¤ì¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½¡ÖÏÃÊ¹¤³¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¸Þ·îÉÂ¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¥¿¥Õ¤Ê¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ë
¡Ö¡Ø¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤²¶¡ÙÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿µó¤²¶ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡ªÍ¾·×Èè¤ì¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¸«½¬¤¨¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î´è¶¯¤Ö¤ê¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»×¹ÍË¡¤¬¸ú¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢»¨¤Ë¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ºÎé¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÂ¿¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤ÈÂ¾¿Í»ö¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë
¡Ö»ä¸Ä¿Í¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¡Ä¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö·¯¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¾¯¤·¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Î½õ¸À¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¥Ñ¡¼¥Ã¤È°û¤ß¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¤«¡ª¡×¤È°Â°×¤Ê²ò·èºö¤ËÁö¤ë
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Þ¥·¤Ê½õ¸À¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤ÊÂÇ³«ºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¿Æ¿È¤ËÍ¶¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡ª¡×¤ÈÀº¿ÀÏÀ¤ÇÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö¥«¥Á¥ó¤ÈÍè¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡ª¡Ù¤ÈÈ¿·â¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÎå¤Þ¤·¤â¤Þ¤º¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤«¤â¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö°ìÈÕ¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ì¤Ð¼£¤ë¤Ã¤·¤ç¡×¤ÈÆÝµ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦
¡Ö¡Ø¤½¤ì¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë³ÚÅ·Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ªÃã¤Ç¤â¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÊÎå¤Þ¤·Êý¤À¤È¡¢Áê¼ê¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ª¤Î¤º¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¸Þ·îÉÂ¡©¤½¤ó¤Ê¤Îµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤í¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÊ¹¤Î®¤¹
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤³¤½Èà»á¤Ë°Ö¤á¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤µ¤Ë¼ºË¾¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ËÆ±¾ð¤â¤»¤º¤Ë¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎä¹ó¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Ù¤¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡ØÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤ò¤Ä¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤Ê¡ª¡Ù¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö·ëº§¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢È¿È¯¤ò¿©¤é¤¦¤Î¤¬¥ª¥Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤òµß¤¨¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ñºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¹ø³Ý¤±¤Ê¤ó¤À¤·Å¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈà½÷¤Î»Å»ö¤ò·Ú¤¯¸«¤ë
¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤ò¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¡ª¤ÈÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ°¢Á³¤È¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö·¯¤¬¼¤á¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼¿¦¤ò´«¤á¤¿¤é¡¢âË¤Þ¤ì¤ÆÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»þÂåºø¸í¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢Æó¿Í¤Î¾Íè¤Ë¤â°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤òµñÈÝ¤¹¤ë
¡Ö¡Ø²¶¤Ë¤É¤¦¤·¤í¤È¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤À¤±¥à¥À¤À¡Ä¤È¼ºË¾¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ë¸«¸Â¤é¤ì¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½¡ÖÏÃÊ¹¤³¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¸Þ·îÉÂ¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¥¿¥Õ¤Ê¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ë
¡Ö¡Ø¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤²¶¡ÙÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿µó¤²¶ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡ªÍ¾·×Èè¤ì¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¸«½¬¤¨¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î´è¶¯¤Ö¤ê¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»×¹ÍË¡¤¬¸ú¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢»¨¤Ë¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ºÎé¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÂ¿¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤ÈÂ¾¿Í»ö¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë
¡Ö»ä¸Ä¿Í¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¡Ä¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö·¯¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¾¯¤·¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Î½õ¸À¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¥Ñ¡¼¥Ã¤È°û¤ß¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¤«¡ª¡×¤È°Â°×¤Ê²ò·èºö¤ËÁö¤ë
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Þ¥·¤Ê½õ¸À¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤ÊÂÇ³«ºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¿Æ¿È¤ËÍ¶¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡ª¡×¤ÈÀº¿ÀÏÀ¤ÇÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö¥«¥Á¥ó¤ÈÍè¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡ª¡Ù¤ÈÈ¿·â¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÎå¤Þ¤·¤â¤Þ¤º¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤«¤â¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö°ìÈÕ¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ì¤Ð¼£¤ë¤Ã¤·¤ç¡×¤ÈÆÝµ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦
¡Ö¡Ø¤½¤ì¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë³ÚÅ·Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ªÃã¤Ç¤â¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÊÎå¤Þ¤·Êý¤À¤È¡¢Áê¼ê¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ª¤Î¤º¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë