ÊÆCIA¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤òÄµÊó³èÆ°¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÏª¹ü¤ÊÀ¯¼£ÅªÄ©È¯¡×¤È·ã¤·¤¯È¿È¯
¡¡ÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤Ï¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¤¿¤á¤ËÄµÊó³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë2¼ïÎà¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤ÎÆ°²è¤ò¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¼ç¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎÈëÌ©¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ì¤Ð¹â³Û¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÏª¹ü¤ÊÀ¯¼£ÅªÄ©È¯¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡1ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¹âµé¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤¹´´Éô¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÅÞ¡¦À¯ÉÜ¤ÎÃæ·ø´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³Éô¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤Ï°ìÉô¤Î´´Éô¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤·¡¢CIA¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤â¤¦°ìËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÅÞÀ¯ÉÜ¤ä·³¤Î¹â´±¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢ÀâÌÀ¤Ê¤·¤ËÂáÊá¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤âÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉÔ°ÂÄê¤À¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¼«¤é²ÈÂ²¤ò¼é¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ÏÃæ¹ñ¿Í´´Éô¤¬CIA¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥É¥¯¥ê¥ÕCIAÄ¹´±¤ÏCIA¿¦°÷¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤¬CIA¤Î³èÆ°¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÎÎò»Ë¾å¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Û¤ÉÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥ÁèÁê¼ê¤È¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÅ¨¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¡¢·³»öÅª¡¢µ»½ÑÅª¤ËÀ¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¶ù¡¹¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¥Áè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë°°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæ½ý¡¦¹¶·â¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Íºà¤ò¸øÁ³¤Èµ½¤¡¢°ú¤Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎÓ»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÂ¾¹ñ¤Îµ¡Ì©¤òÅð¤ß¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤·¡¢Â¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£Åª¸¢ÎÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÜÎô¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£CIA¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤ò»ý¤Ä¹ðÇò¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£