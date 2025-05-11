52ºÐ¡¦¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢30Ç¯Á°¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¼Ì¿¿¸ø³«¡¡È¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê52¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1995Ç¯3·î¤«¤é1996Ç¯2·î¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢30Ç¯Á°¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤µ¤È¤¦¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢8·î3Æü¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤à¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡£ÌÌÇò¤¤´ë²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀÊ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó½ç¤Ë»ØÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹²¤Æ¤º¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Î8·î3Æü¤ÏÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¥ª¡¼¥ì¥ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¤³¤Î¡Ê¥«¥á¥é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥ì¥óÅö»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ÏÎÉ¤¤½µËö¤ò¡Á¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦30Ç¯¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢30Ç¯Á°¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤µ¤È¤¦¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢8·î3Æü¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤à¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡£ÌÌÇò¤¤´ë²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀÊ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó½ç¤Ë»ØÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹²¤Æ¤º¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Î8·î3Æü¤ÏÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¥ª¡¼¥ì¥ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¤³¤Î¡Ê¥«¥á¥é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥ì¥óÅö»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ÏÎÉ¤¤½µËö¤ò¡Á¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦30Ç¯¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£